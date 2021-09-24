Садоводы и дачники с начала года выкупили у города 68 земельных участков со скидкой 60%

Более 171 миллиона рублей сэкономили граждане при покупке у города земли, на которой находятся их дома, дачи и личные подсобные хозяйства. С января по сентябрь 2021 года горожане выкупили 68 земельных участков со скидкой 60% от кадастровой стоимости. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С апреля прошлого года в Москве действует норма, позволяющая физическим лицам выкупать у города землю под индивидуальными жилыми домами, гаражами или хозяйственными постройками по сниженной цене в размере 40% от кадастровой стоимости. За неполные девять месяцев 2021 года горожане уже выкупили 68 таких участков общей площадью 8,3 гектара на сумму 114,19 миллиона рублей. При этом благодаря льготе они сэкономили 171,28 миллиона рублей», – сообщил заместитель мэра.

Он добавил, что всего с момента вступления в силу льготы граждане выкупили уже 106 земельных участков совокупной площадью 11,6 гектаров на общую сумму 169,87 миллионов рублей. Экономия составила 254,81 миллиона рублей.

Правом выкупа могут воспользоваться только собственники недвижимости, расположенной на земельных участках с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и садоводства.

Приватизированные в 2021 году территории находятся в девяти округах столицы.

«В январе-сентябре 2021 года больше всего участков москвичи выкупили в Троицком и Новомосковском округах – 33 единица площадью 4,5 гектара и 12 единиц площадью 1,6 гектара соответственно. На условном третьем месте находится Восточный округ: здесь граждане приобрели 7 земельных участков площадью 1,2 гектара. Оставшиеся 16 участков были куплены в других административных округах столицы за исключением Центрального, Южного и Зеленоградского. Самый большой из выкупленных участков – площадью 25,12 соток – находится в деревне Бурцево Филимонковского поселения Новомосковского округа столицы. За него заплатили 3,36 миллиона рублей, сэкономив при этом 5,04 миллиона. А самый маленький – площадью одна сотка – расположен на Куркинском шоссе в Северо-Западном округе. Он стоил своему новому владельцу около 220 тысяч рублей при экономии в почти в 330 тысяч рублей», – отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Для заключения договора купли-продажи гражданину необходимо обратиться в Департамент городского имущества за оказанием государственной услуги «Предоставление земельного участка в собственность собственникам зданий, сооружений». Подать заявление можно через портал mos.ru. Услуга бесплатная, оказывается полностью в электронном виде.

Рассчитать выкупную стоимость участка можно заранее, ознакомившись с его кадастровой стоимостью на официальном портале Росреестра.