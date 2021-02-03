Сайт «ПроДокторов»: каких врачей чаще ищут пациенты?

Итоги 2020 года проанализировал сервис «ПроДокторов». Эксперты определили, каких врачей пациенты чаще всего ищут на портале, какое количество визитов состоялось на сайт, сколько оставлено отзывов. Самый крупный в России сайт с отзывами о врачах и медицинских учреждениях «ПроДокторов» сообщил также о публикации двухмиллионного отклика – маммологу из кемеровской клиники Александру Поликарпову пациентка выразила благодарность за профессионализм.

На сайт «ПроДокторов» в 2020 году было совершено 152 млн визитов – в сравнении с 2019 годом (136 млн визитов) это больше на 12%. Посетителями портала оставлено 354 645 отзывов. Наиболее востребованы у российских пациентов, как свидетельствуют статистические данные, гинекологи (4,6 млн просмотров), неврологи (4,56 млн просмотров), гастроэнтерологи (2,88 млн просмотров), дерматологи (2,51 млн просмотров), психотерапевты (1,45 млн просмотров).

Специалисты ресурса представили рейтинг наиболее активных регионов, жители которых оставляют на сайте «ПроДокторов» отзывы о врачах. Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область стали лидерами списка, за ними расположились Ростовская область, Республика Татарстан, Самарская область, Воронежская область, Свердловская область, Башкортостан, Нижегородская область.

За десять лет существования ресурса на нем размещено 2 млн отзывов, и эта цифра постоянно увеличивается, говорится в комментариях сооснователя портала «ПроДокторов» Сергея Федосова. Негативные характеристики работы медиков встречаются на сайте все реже, а положительные отклики о врачах – намного чаще, что, по мнению Сергея Федосова, объясняется сменой докторами стереотипов своего мышления, все большей их пациентоцентричностью, стремлением к диалогу и эффективным коммуникациям.