Саммит Supermicro Open Storage 2023 начнет свою работу 15 августа

Технологии
4 августа 2023

Supermicro открывает свой долгожданный четвертый ежегодный саммит Open Storage. В этом виртуальном мероприятии, которое рассчитано на три недели, примут участие самые яркие умы индустрии хранения данных, включая производителей накопителей и вычислительных компонентов, разработчиков программного обеспечения и дальновидных системных архитекторов Supermicro.

В этом году начало мероприятию положит основной круглый стол, за которым последуют пять тематических сессий, участниками которых станут влиятельные гости ведущих игроков рынка, включая Intel®, AMD, NVIDIA Micron, Kioxia, Solidigm, Samsung, Nutanix, WEKA и авторитетные партнеры Supermicro по разработке программного обеспечения для хранения данных.

Сессия 1: Основной круглый стол – «Инновация All-Flash Innovation для систем хранения данных нового поколения»

  • Компании-участники: Solidigm, Kioxia, Samsung, Micron
  • Резюме: Познакомьтесь с последними техническими достижениями в области хранения данных на основе флеш-памяти и вращающихся дисков, включая форм-фактор E3.S и Compute Express Link (CXL), а также ознакомьтесь с эпохой жестких дисков 30 TB.
  • Просмотр: 15 августа 2023 г. @ 13:00 ET/10:00 PT или после этого по запросу

Сессия 2: AI Storage Optimization (оптимизация хранилища ИИ) с GPUDirect Storage и RDMA

  • Компании-участники: NVIDIA
  • Резюме: Узнайте как NVIDIA Data Processing Unit (DPU) (специальные сопроцессоры обработки данных) создают футуристическую среду, ускоряя приложения за пределами ЦП, формируя новые миры для кардинального прогресса на рынке искусственного интеллекта.
  • Просмотр: 17 августа 2023 г. @ 13:00 ET/10:00 PT или после этого по запросу

Сессия 3: Запуск критически важных приложений: ускорение работы vSAN с помощью технологий хранения данных нового поколения

  • Компании-участники: Intel
  • Резюме: Раскройте весь потенциал того, как vSAN, процессоры 4th Gen Intelli® Xeon® Scalable и архитектура Supermicro BigTwin создают решение для хранения данных, которое удовлетворяет ненасытное стремление отраслей, управляемых ИИ, к более быстрому выполнению, новым идеям и революционным инновациям
  • Просмотр: 22 августа 2023 г. @ 13:00 ET/10:00 PT или после этого по запросу

Сессия 4: Вступление в эпоху искусственного интеллекта: разработка решений для хранения данных с высокой пропускной способностью и низкой задержкой

  • Компании-участники: AMD, WEKA
  • Резюме: Узнайте, как современные архитектуры хранения данных обеспечивают высокую пропускную способность и низкую задержку с помощью искусственного интеллекта, используют новые типы носителей и повышают производительность для трансформации бизнеса в эпоху искусственного интеллекта.
  • Смотреть: 24 августа 2023 г. @ 13:00 ET/10:00 PT или после этого по запросу

Сессия 5: Демистификация HCI и многооблачных развертываний для OEM Storage

  • Компании-участники: Nutanix
  • Резюме: Изучите возможности гибридной облачной среды с помощью сочетания аппаратных средств Supermicro и программного обеспечения Nutanix и узнайте, как это волшебное сочетание может улучшить вашу ИТ-инфраструктуру, обеспечивая экономичность и эффективность при одновременном предотвращении локальных и облачных проблем.
  • Просмотр: 29 августа 2023 г. @ 13:00 ET/10:00 PT или после этого по запросу

Сессия 6: Бизнес-революция с помощью объектного и параллельного хранилища для озер данных, искусственного интеллекта и крупномасштабных рабочих нагрузок

  • Компании-участники: Toshiba, Seagate
  • Резюме: Ознакомьтесь с переходом от облачных к локальным системам хранения данных для выполнения задач с большими массивами данных, и узнайте, как организации переоценивают облачные хранилища в пользу локальных решений с целью хранения объектов искусственного интеллекта для обработки данных и других критически важных для бизнеса задач, с учетом характеристик производительности и потенциальных проблем.
  • Просмотр: 30 августа 2023 г. @ 13:00 ET/10:00 PT или после этого по запросу

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Заявление на возврат излишне уплаченной госпошлины можно составить в текстовом редакторе «Р7-Офис»

Общество

В Петербурге открылся новый дилерский центр CHERY

Мир

C-Path объединяет европейские офисы для оптимизации работы по всему миру

Спорт

«Фиорентина» заменит «Ювентус» в Лиге конференций