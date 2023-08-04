Саммит Supermicro Open Storage 2023 начнет свою работу 15 августа

Supermicro открывает свой долгожданный четвертый ежегодный саммит Open Storage. В этом виртуальном мероприятии, которое рассчитано на три недели, примут участие самые яркие умы индустрии хранения данных, включая производителей накопителей и вычислительных компонентов, разработчиков программного обеспечения и дальновидных системных архитекторов Supermicro.

В этом году начало мероприятию положит основной круглый стол, за которым последуют пять тематических сессий, участниками которых станут влиятельные гости ведущих игроков рынка, включая Intel®, AMD, NVIDIA Micron, Kioxia, Solidigm, Samsung, Nutanix, WEKA и авторитетные партнеры Supermicro по разработке программного обеспечения для хранения данных.

Сессия 1: Основной круглый стол – «Инновация All-Flash Innovation для систем хранения данных нового поколения»

Компании-участники : Solidigm, Kioxia, Samsung, Micron

: Solidigm, Kioxia, Samsung, Micron Резюме : Познакомьтесь с последними техническими достижениями в области хранения данных на основе флеш-памяти и вращающихся дисков, включая форм-фактор E3.S и Compute Express Link (CXL), а также ознакомьтесь с эпохой жестких дисков 30 TB.

: Познакомьтесь с последними техническими достижениями в области хранения данных на основе флеш-памяти и вращающихся дисков, включая форм-фактор E3.S и Compute Express Link (CXL), а также ознакомьтесь с эпохой жестких дисков 30 TB. Просмотр: 15 августа 2023 г. @ 13:00 ET/10:00 PT или после этого по запросу

Сессия 2: AI Storage Optimization (оптимизация хранилища ИИ) с GPUDirect Storage и RDMA

Компании-участники : NVIDIA

: NVIDIA Резюме : Узнайте как NVIDIA Data Processing Unit (DPU) (специальные сопроцессоры обработки данных) создают футуристическую среду, ускоряя приложения за пределами ЦП, формируя новые миры для кардинального прогресса на рынке искусственного интеллекта.

: Узнайте как NVIDIA Data Processing Unit (DPU) (специальные сопроцессоры обработки данных) создают футуристическую среду, ускоряя приложения за пределами ЦП, формируя новые миры для кардинального прогресса на рынке искусственного интеллекта. Просмотр: 17 августа 2023 г. @ 13:00 ET/10:00 PT или после этого по запросу

Сессия 3: Запуск критически важных приложений: ускорение работы vSAN с помощью технологий хранения данных нового поколения

Компании-участники : Intel

: Intel Резюме : Раскройте весь потенциал того, как vSAN, процессоры 4th Gen Intelli® Xeon® Scalable и архитектура Supermicro BigTwin создают решение для хранения данных, которое удовлетворяет ненасытное стремление отраслей, управляемых ИИ, к более быстрому выполнению, новым идеям и революционным инновациям

: Раскройте весь потенциал того, как vSAN, процессоры 4th Gen Intelli® Xeon® Scalable и архитектура Supermicro BigTwin создают решение для хранения данных, которое удовлетворяет ненасытное стремление отраслей, управляемых ИИ, к более быстрому выполнению, новым идеям и революционным инновациям Просмотр: 22 августа 2023 г. @ 13:00 ET/10:00 PT или после этого по запросу

Сессия 4: Вступление в эпоху искусственного интеллекта: разработка решений для хранения данных с высокой пропускной способностью и низкой задержкой

Компании-участники : AMD, WEKA

: AMD, WEKA Резюме : Узнайте, как современные архитектуры хранения данных обеспечивают высокую пропускную способность и низкую задержку с помощью искусственного интеллекта, используют новые типы носителей и повышают производительность для трансформации бизнеса в эпоху искусственного интеллекта.

: Узнайте, как современные архитектуры хранения данных обеспечивают высокую пропускную способность и низкую задержку с помощью искусственного интеллекта, используют новые типы носителей и повышают производительность для трансформации бизнеса в эпоху искусственного интеллекта. Смотреть: 24 августа 2023 г. @ 13:00 ET/10:00 PT или после этого по запросу

Сессия 5: Демистификация HCI и многооблачных развертываний для OEM Storage

Компании-участники : Nutanix

: Nutanix Резюме : Изучите возможности гибридной облачной среды с помощью сочетания аппаратных средств Supermicro и программного обеспечения Nutanix и узнайте, как это волшебное сочетание может улучшить вашу ИТ-инфраструктуру, обеспечивая экономичность и эффективность при одновременном предотвращении локальных и облачных проблем.

: Изучите возможности гибридной облачной среды с помощью сочетания аппаратных средств Supermicro и программного обеспечения Nutanix и узнайте, как это волшебное сочетание может улучшить вашу ИТ-инфраструктуру, обеспечивая экономичность и эффективность при одновременном предотвращении локальных и облачных проблем. Просмотр: 29 августа 2023 г. @ 13:00 ET/10:00 PT или после этого по запросу

Сессия 6: Бизнес-революция с помощью объектного и параллельного хранилища для озер данных, искусственного интеллекта и крупномасштабных рабочих нагрузок