Саморазвитие личности граждан России позволит повлиять на ход истории

Серию социально-патриотических кампаний продолжили Ирина Волина, агентство недвижимости «Славянский двор» и Фонд содействия просвещению и образованию «Русский наследник». На Рублево-Успенском, Новорижском, Ильинском и на Подушкинском шоссе в Московской области, а также в Сочи и Крыму установлены новые баннеры со слоганами: «Нравственная энергия народов России – основа величия государства», «Россия — великая миродержавная сила», «Тайна России – в саморазвитии личности граждан».

Глубина, своевременность и актуальность – отличительные черты посыла новой социально-патриотической кампании, как и ранее. Государство сегодня переживает трудный период, и все ждут перемен к лучшему. При этом очень многие люди связывают эти ожидания с чем и кем угодно, только не с самими собой.

Всем следует понять: под влиянием политики или сознанием чиновников жизнь не поменяется. Необходимо с себя начинать все изменения, а также со своего собственного окружения. Каждый человек на своем месте обязан обратить внимание на свое внутреннее развитие, заняться им, начать изучать себя, историю своего народа, его искусства и культуры.

Государствами в мировой истории никогда не правили массы – это делало идейное меньшинство, об этом не следует никогда забывать. И если живущие по всей России люди начнут заниматься саморазвитием, сначала они обязательно окажут влияние на свое окружение, а затем – и на ход истории.

Везде, где бы ни находился россиянин, достойный гражданин своей страны, должны распространяться любовь, идеи развития личности, преданность государству и служение ему. Все это в настоящее время приобретает особое значение. И если так будет происходить, то история человечества будет меняться.

Не стоит ожидать, что со стороны кто-то придет и в нашем доме изменит ситуацию, а также в нашем поселке, городе и стране. Только мы сами можем все изменить – содействуя государству, показывая, что именно нам нужно, продолжая диалог с властью. И только в этом случае мы можем рассчитывать, что история нашего сможет измениться.