Самотест на антитела к SARC-CoV-2 разработки компании Assure Tech получил сертификат CE

Назальный тест на антитела к SARS-CoV-2 для самостоятельной диагностики, разработанный компанией Assurance Tech (Hangzhou) Co., Ltd (далее Assure Tech), на днях получил сертификат CE Европейского союза. Этот продукт может продаваться в странах ЕС и в странах, признающих сертификаты ЕС.

Тест на антитела к SARS-CoV-2 представляет собой реагент для иммунологического анализа in vitro, используемый для качественного выявления нуклеокапсидного белка SARS-CoV-2 в назальной пробе, а также оценки результата тестирования и клинической диагностики вируса SARS-CoV-2. Тест подходит для применения при появлении предполагаемых симптомов SARS-CoV-2 (7 дней), в бессимптомных случаях и при подозрении на SARS-CoV-2 из-за других эпидемиологических факторов.

По сравнению с другими тестами, тест на антитела к SARC-CoV-2 для самостоятельной диагностики от компании Assure Tech гарантирует простоту в использовании. Забор пробы и анализ проводятся в два шага, при этом не требуется никакого диагностического оборудования. Высокоточные результаты анализа доступны через 15 минут. Специальная запатентованная конструкция карандашного типа делает тест более безопасным в использовании и снижает риск загрязнения во время анализа. Данный продукт предназначен для самостоятельного забора назальных проб и подходит для семей или отдельных лиц, которые могут быстро сделать анализ в домашних условиях.

С момента начала пандемии компания Assure Tech активизировала свои исследования и разработки и с успехом разработала несколько средств обнаружения SARS-CoV-2 для различных сценариев использования. Продукция компании реализуется главным образом в Европе, Азии, Австралии, Канаде, Соединенных Штатах, Южной Америке и на других рынках.

Компания Assure Tech всегда стремится к созданию первоклассной медицинской продукции. Получение сертификата CE Европейского союза для самотеста на антитела к SARS-CoV-2 стало для компании Assure Tech очередным шагом вперед в формировании портфеля продуктов для диагностики SARC-CoV-2, охватывающего все возможные сценарии использования. Компания Assure Tech продолжит вносить свой вклад в глобальную борьбу с пандемией SARS-CoV-2, взяв на себя соответствующий круг обязательств в качестве китайского биофармацевтического предприятия.