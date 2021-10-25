Самозанятые за 9 месяцев перечислили в бюджет 3,2 млрд рублей налогов

Самозанятые в январе-сентябре 2021 года перечислили в бюджет 3,2 млрд рублей налога на профессиональный доход, что в 4 раза превышает поступления за аналогичный период предыдущего года. В среднем за 9 месяцев в расчете на одного самозанятого в бюджет Москвы поступило 4 247 рублей налога, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В августе этого года был зафиксирован новый рекорд по ежемесячному приросту самозанятых – ими стали 36,9 тысячи человек. Общее число самозанятых к октябрю достигло 752,6 тысячи человек, что составляет четверть от общего числа всех зарегистрированных на территории России плательщиков налога на профессиональный доход. С начала этого года количество самозанятых в Москве выросло на 273 тысячи человек», — добавил заммэра.

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начал действовать с января 2019 года в четырех регионах России: Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях, а с октября 2020 года он распространен на всю страну. Самозанятыми могут стать граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников и имеющие доход до 2,4 млн рублей в год. Ставка налога для самозанятых при работе с физлицами составляет 4% от суммы полученного дохода, 6% — при работе с ИП и компаниями.

«Суммарный доход самозанятых с начала 2019 года и до 1 октября составил 275 млрд рублей — 44% от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в РФ. Средний размер чека в сентябре 2021 года достиг 2389 рублей. За 9 месяцев средний чек вырос на 22%, за год — на 40%», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.