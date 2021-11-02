Самые дорогие российские игристые вина от винодела Ильи Волошина – в портфеле L-Wine by Luding

Luding с октября 2021 г. запускает эксклюзивную дистрибуцию коллекции игристых вин Cock t’est Belle. Эти вина производятся в Крыму потомственным виноделом Ильёй Волошиным по классическому méthode champenoise. Благодаря партнёрству Ильи Волошина и Luding эти вина впервые доступны в открытой продаже. Cock t’est Belle станут самыми дорогими игристыми винами России.

Илья Волошин унаследовал любовь к процессу создания вина от прародителей. Он учился ремеслу в профильном университете и проходил практику в колыбели мирового виноделия – Франции. Сегодня Волошин один из немногих, кто в России занимается созданием игристых вин по классическому méthode champenoise.

В проект по производству российского шампанского вошли четыре семьи. Как говорит сам винодел, в первую очередь, их мини-предприятие построено на искренней любви к игристому напитку и жажде экспериментов.

Виноград для производства Cock t’est Belle закупают в Крыму, последние три года – в одном хозяйстве, которое специализируется на выращивании винограда для игристых вин.

Игристое вино Cock t’est Belle делают строго и даже отчасти консервативно: виноматериал подвергается минимальной обработке, для наиболее яркой передачи терруара используются нейтральные дрожжи из института энологии Шампани, дозажный ликер не добавляется. На осадке игристое проводит не менее 18 месяцев.

«Для нас большая честь эксклюзивно представить Cock t’est Belle нашим розничным партнёрам по всей стране, — подчёркивает основатель проекта L-Wine Андрей Ушаков, эта коллекция вин, по-настоящему, уникальна. Созданные около десяти лет назад Ильёй Волошиным, Cock t’est Belle – вина высокого класса, которые выделяются своей пронзительной звенящей кислотностью и деликатным ароматом. Они производятся с большим количеством ручного труда и никогда ранее не были доступны в розничной продаже».

На первом этапе в коллекции L-Wine by Luding будут представлены как сортовые варианты – из шардоне и пино нуара, так и ассамбляжные. Всего 5 позиций вин эксклюзивного производства. Планируемый объём на все позиции – около 20 тысяч бутылок. Cock t’est Belle станут самыми дорогими игристыми винами России.

О компании Luding Group:

Luding Group – крупнейший импортёр вин в Российскую Федерацию, один из лидеров российского алкогольного рынка. Компания основана в 1993 году. Имея широкую экспертизу и огромный опыт работы в алкогольной отрасли, на сегодняшний день Luding Group обеспечивает дистрибьюцию продукции по всей России, во всех каналах сбыта, включая федеральные и локальные сети и HoReCa. Ассортиментный портфель включает более 5 000 наименований тихих, игристых вин и крепкого алкоголя со всего мира.

Компания развивает собственную интернет-витрину l-wine.ru, Школу сомелье для профессионалов и любителей winestate.ru, а также собственное производство вин и крепких напитков.

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