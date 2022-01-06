Самые важные этапы написания диплома учителя физкультуры

Написание дипломного проекта – один из самых ответственных моментов обучения в ВУЗе. Ведь успешная защита диплома автоматически означает получение степени бакалавра, специалиста или магистра своей специальности. Данная работа должна демонстрировать высокую уникальность, включать в себя примеры решения практических задач.

При этом дипломная работа должна учитываться актуальность темы, использоваться современные методы, методики, подходы и алгоритмы, которые смог почерпнуть студент во время учебного процесса.

Особенности дипломных проектов

Дипломный проект должен отвечать необходимым требованиям. Основная часть содержит понятные практические данные и описание конкретных действий. Но важным началом является введение, которое затрагивает:

* актуальность вашей курсовой работы;

* цели и задачи, которые были поставлены;

* объект и субъект исследования;

* какие методы использовали;

* насколько ваша тема нова для практического применения;

* насколько исследуемая тема значима для практического применения.

Без обоснования актуальности темы работа не может быть принята. Ведь мы говорим о том, что, по сути, студент при выполнении курсовой работы, должен стремиться впитывать новые и прогрессивные идеи. Так что диплом должен быть не только интересного содержания, но правильного оформления. А теоретическая и практическая части содержать правильно поданный актуальный материал.

Особенности диплома по физической культуре и спорту

Диплом учителя физической культуры https://studfaq.com/services/diplom-po-fizicheskoj-kulture должен содержать новые и современные подходы и методы работы. Ведь никому не секрет, что ориентирование на спорт высоких достижений несколько сменилось вектором направленного изучения оздоровительной физкультуры. Актуальные темы характеризуются новыми подходами для определенных категорий людей с самыми разными потребностями, людей в определенных условиях. Часто современные дипломные проекты пишутся с позиции поддержки здоровье-сберегающих принципов работы. Задачами исследования становятся:

* изучение и анализ литературы по теме,

* изучение принципов технологий или подходов,

* влияние новых предложенных подходов на учеников определенной возрастной категории,

* исследование и возможности практического применения предложенных технологий или подходов.

Методами исследования часто становятся: анализ литературы, эксперимент, диагностика, анкетирование, статистическая обработка полученных результатов.

Практическая значимость работы выражается в возможности использования результатов труда в организации и проведении уроков физической культуры или иных видов занятий, которые способствуют укреплению здоровья, улучшению показателей функциональной готовности и формированию потребностей детей в постоянных физических нагрузках.

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