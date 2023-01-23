Санкт-Петербург «‎обрастает»‎ элитным жильем

В 2022 году застройщики культурной столицы возвели столько же элитного жилья, сколько за предыдущие 4 года. Строители сдали 6 готовых проектов, которые предлагают более 900 квартир и апартаментов премиум-класса.

Аналитические агентства отмечают высокий спрос на элитную недвижимость в то время, как застройщики продолжают работу над возведением новых объектов. Эксперты рынка считают, что эта тенденция сохранится и в 2023 году.

Почему люди выбирают элитное жилье

Инвестиционные покупки. Многие покупатели рассматривают дорогое жилье как возможную инвестицию. Доля покупки объектов класса люкс в инвестиционных целях выросла в 2022 году на 15%, что на два процента больше, чем в 2020.

Стремление к комфорту. Элитное жилье обладает большим списком преимуществ. Это универсальная планировка квартир, благоустроенные дворы, большие наземные и подземные парковки, огороженная территория. Чаще всего элитные кварталы располагаются вдалеке от оживленных частей города, поэтому в них меньше уровень шума.

Государство стимулирует рынок. Последние несколько лет ознаменовались большим приростом льготных программ на покупку жилья, которые гарантировали пониженные процентные ставки и более комфортные условия погашения ипотеки. В 2023 году государство сохранило действие льгот, однако слегка изменило условия.

Как не ошибиться в выборе элитной недвижимости

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Источник: https://spbguru.ru/news/9855-rekordnyyjj-obem-ehlitarnogo-zhilyya-postroili-v-peterburge-v-2022-godu

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