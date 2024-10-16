SANY Group вошла в 10 ESG-компаний Forbes China  

Журнал Forbes China обнародовал список лучших 50 компаний Китая в области ESG 50 тематические исследования, отметив SANY Group Lighthouse Factory в Индонезии.

Исследование Forbes China подчеркивало интеграцию принципов ESG с основными бизнес-операциями, стратегиями и моделями. Из почти пятисот активно поданных дел только десять были выбраны в качестве репрезентативных источников вдохновения. Forbes подчеркнул, что успешные организации теперь рассматривают ESG не просто как бизнес-расходы, а как неотъемлемую часть своей стратегической деятельности. Компания SANY Group выделилась тем, что трансформировала свою бизнес-стратегию, включив ESG в качестве ключевого операционного элемента, а не фактора затрат.

В 2023 году компания SANY Group открыла свою новаторскую зарубежную фабрику Lighthouse Factory в Индонезии, оснащенную полным сетевым подключением и автоматизированными производственными возможностями. Являясь первым за пределами Китая предприятием из сектора машиностроения, установившим международные стандарты интеллектуального производства, этот завод оснащен комплексной архитектурой интеллектуальных систем, включая системы производственных операций и автоматизированные системы доставки материалов.

На фоне цифровой экономики SANY энергично продвигает цифровые реформы для содействия методам зеленой трансформации. По состоянию на октябрь 2024 года компания SANY Heavy Industry завершила строительство 33 полностью функционирующих цифровых заводов. Промышленная платформа Интернета вещей компании теперь поддерживает онлайн-соединение в режиме реального времени для 18 000 устройств и 51 000 камер, интегрируя массовый сбор, агрегирование и анализ данных посредством моделирования для достижения цифровых двойников, которые улучшают качество при одновременном снижении затрат. Только в 2023 году энергосберегающие проекты, реализованные во время эксплуатации, позволили сэкономить более 100 миллионов юаней на расходах на электроэнергию.

«Наше внимание к интеграции передовых производственных технологий не только ставит нас в авангард промышленных инноваций, но и укрепляет нашу приверженность устойчивой работе, — сказал Сян Вэньбо, председатель SANY Group».