SANY Heavy Industry вышла в лидеры глобальных строительных инноваций  

Год назад Организация Объединенных Наций (ООН) опубликовала свой Доклад о финансировании устойчивого развития на 2023 год: финансирование устойчивых преобразований, подчеркивая ключевую роль зеленой промышленной трансформации в достижении целей в области климата и устойчивости. С тех пор SANY Heavy Industry, лидер в секторе строительной техники, неустанно намечает новые технологические рубежи на фоне глобального стремления к устойчивости и интеллекту, представляя множество новаторских продуктов. Вступая на путь глобальной экспансии, цифрового интеллекта и низкоуглеродных стратегий, SANY возглавляет сектор строительной техники в направлении повышения устойчивости.

Серия больших экскаваторов SY870E и SY1650E имеет высоковольтную систему электропривода 6000 В в сочетании с электродвигателем мощностью 370 кВт, что обеспечивает более чем 30% экономию эксплуатационных расходов по сравнению с традиционными моделями с дизельным двигателем.

SY1650E славится своей новаторской электрификацией и цифровыми технологиями. Экскаватор достиг прорывов в 18 основных технологиях, преодолевая разрыв в высоковольтной технологии 6 кВ для больших экскаваторов и значительно снижая общие эксплуатационные расходы.

Автобетононасос 710S, насос следующего поколения, установленный на грузовике, имеет самую длинную стрелу в отрасли в сочетании с минимальными требованиями к занимаемой площади и гибкой конструкцией стрелы, включая возможность полной укладки на 360 градусов.

Автокран STC2400C8-8, признанная крупнейшим в мире 240-тонным автокраном, модель известна своей сверхдлинной основной стрелой и непревзойденной производительностью, обеспечив значительную долю рынка в 57,9% в 2023 году. Она обеспечивает возможности 300-тонного крана и оснащена универсальным 25-тонным противовесом с возможностью перемещения на 1 метр, что революционизирует эксплуатационную эффективность и стандарты безопасности.

Используя последние достижения в области строительных технологий и несколько инноваций в отрасли, гусеничный кран SCC22000A является самым крупнотоннажным гусеничным краном, когда-либо экспортировавшимся из Китая, уникально подходящим для строительства в самых суровых и холодных условиях. SCC22000A легко интегрирует два крана в один суперкран грузоподъемностью более 4000 тонн, достигая повышения производительности «1+1>2».