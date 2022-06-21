SANY отметил 10-ю годовщину приобретения Putzmeister  

В 2022 году исполняется 10 лет с момента приобретения компанией SANY компании Putzmeister. Еще в 2012 году SANY Germany и CITIC PE приобрели 100 % акций Putzmeister за 360 миллионов евро. Это было эпохальным шагом для такого молодого и амбициозного предприятия как SANY, а также революционным событием на мировом рынке строительной техники.

За последнее десятилетие компания Putzmeister, уже являющаяся одним из ведущих производителей бетонной техники в Европе, добилась устойчивого роста и развития под руководством SANY Group. Объем продаж компании Putzmeister вырос с 500 миллионов евро в 2011 году до более чем 800 миллионов евро в 2021 году, сохранив ее лидирующее положение на мировом рынке бетонной техники.

Благодаря расширению своей научно-исследовательской, производственной и торговой сети, охватывающей Европу, Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион, бывшая немецкая семейная компания в настоящее время имеет более широкое глобальное присутствие в 154 странах и регионах.

За последнее десятилетие компания Putzmeister была интегрирована в глобальную карту развития бизнеса SANY. На сегодняшний день логотип Putzmeister или SANY носит почти половина бетонного машинного оборудования по всему миру.

Для SANY компания Putzmeister предоставляет соответствующий опыт в области интернационализации, интеллектуального производства, а также концепций и практик, совместимых с четвертой промышленной революцией. Для компании Putzmeister ее возможности по развитию новых предприятий подкрепляются финансовой поддержкой и ресурсами компании SANY.

Сотрудничество между двумя компаниями в области научных исследований и разработок было очень плодотворным. Совместные научно-исследовательские команды успешно запустили модели серии V8 и 45-метровый бетонный насос на грузовых автомобилях для европейского рынка, и в настоящее время занимают лидирующие позиции в новой сфере электротехнической, интеллектуальной и цифровой продукции. Компания Putzmeister выпустила первый в мире гибридный бетонный насос под названием iONTRON и применила технологию обработки больших данных в процессе производства, транспортировки и размещения бетона в целях повышения производительности, эксплуатационной эффективности и топливной эффективности.

Обе компании открывают рынки друг для друга. Через SANY на китайский рынок получило доступ такое оборудование Putzmeister как установки для набрызг-бетонирования, бетоносмесительные установки, промышленные насосы и канатный конвейер «Телебелт». Аналогичным образом многие продукты SANY стали доступны по всему миру через сеть Putzmeister.«Помимо роста продаж, — заявил представитель председателя правления компании SANY и член правления компании Putzmeister Holding GmbH д-р Цзян Сянян (Jiang Xiangyang), — значение данного приобретения заключается в том, что оно позволило компании SANY получить более полное представление о ведущей компании на западе, ее способе управления компанией и рынке в развитых странах».

На сегодняшний день партнерство между SANY и Putzmeister принесло стремительно растущие положительные результаты в сферах обучения, обмена сотрудниками, НИОКР и развития бизнеса. Их партнерство принесло гораздо более высокие результаты, чем каждая из компаний достигла бы по отдельности. «Один плюс один» дало гораздо более высокие результаты, чем «два».