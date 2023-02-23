SANY представит новейшее строительное оборудование на CONEXPO-CON/AGG

SANY Group, один из мировых лидеров в сфере производства высокотехнологичного оборудования, готовится к крупнейшей торгово-промышленной выставке 2023 года в Северной Америке и первоклассному мероприятию, связывающему профессионалов из всех крупнейших строительных секторов, которое пройдет с 14 по 18 марта в Лас-Вегасе. Под лозунгом «Сделано для Америки, выращено в Грузии» на стенде SANY (F9553) будет представлено более тридцати машин, включая новейшие электрические экскаваторы и погрузчики, а также ряд презентаций продуктов, демонстрирующих, как гениальные технические решения и профессиональные услуги SANY оптимизируют расход топлива. эффективность, максимизировать производительность строительства и обеспечить оперативную поддержку клиентов.

Среди передовых решений SANY, демонстрирующих приверженность компании климату, — ее платформа мониторинга выбросов углерода, разработанная в сотрудничестве с Rootcloud, ведущим поставщиком для промышленных решений IoT (Интернет вещей), чтобы помочь Китаю ускорить достижение углеродных пиков и нейтральных целей. Платформа, которая была развернута на заводе компании №18, позволяет SANY количественно оценивать и управлять показателями энергоэффективности.

В то же время разработанная компанией SANY система управления энергопотреблением на базе промышленного интернета и блокчейн-технологии продемонстрирует возможность точного отслеживания своего корпоративного углеродного следа энергопотребления и ресурсов и оптимизации своей системы управления ESG.

Впервые представленный в Китае в прошлом году, электрический мини-экскаватор SANY SY19E затмил всех на выставке Bauma 2022 в Германии благодаря своему уникальному дизайну, универсальным функциям, бесшумной работе и исключительно длительному времени автономной работы. Его эффективность, оснащенная высококрутящим моментом с синхронным двигателем с постоянным магнитом и собственной встроенной системой электропривода, превышает 95 %, что дополняется погодоустойчивостью к IP67, проверкой изоляции, обнаружением напряжения и тока, а также функциями диагностики неисправностей, обеспечивающими всестороннюю защиту.

Электрический погрузчик SANY SW956E представляет собой небольшое, но мощное чудовище, заряжаемое высокомощным синхронным магнитным двигателем, способным обеспечивать мгновенный крутящий момент 2400Нм. Ее встроенная интеллектуальная система может автоматически регулировать выходную мощность в зависимости от нагрузки, скорости и других условий в сочетании с аккумулятором емкостью 282кВтч, который может обеспечивать 8 часов работы после одного часа зарядки. В плане безопасности аппарат оснащен двухконтурной гидравлической тормозной системой и конструкцией большого пролета и длинной колесной базы, а также встроенной интеллектуальной системой управления температурой для аккумулятора, приводного электродвигателя и электронного модуля управления, облегчающего его работу в экстремально жарких и холодных условиях работы.