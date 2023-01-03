Санья стремится привлечь молодых туристов со всего мира благодаря новому подходу 

28 декабря из Шанхая в Санью вылетел рейс, посвященный ролевой игре с открытым миром Genshin Impact. Рейс выполнила авиакомпания Juneyao Air, а во время полета проходила прямая трансляция, организованная совместно Советом по развитию туризма Саньи, компанией Trip.com и игрой Genshin Impact.

Мероприятие прошло в рамках усилий Советa по развитию туризма по привлечению туристов поколения Z. Ранее Совет старался завлечь молодых туристов конкурсом топ-моделей GenZ Top Model. Помимо прямой трансляции с борта самолета, особую динамику тематическому рейсу придало оформление салона с использованием ярких символов игры Genshin Impact и города Санья.

Genshin Impact — приключенческая ролевая игра в стилистике аниме, разработчиком и издателем которой является компания miHoYo. Действие игры происходит в открытом мире под названием Тейват, где персонажи могут свободно перемещаться. В течение первой недели после ее выпуска в 2020 году игра была закачана на мобильные устройства 23 миллиона раз и обрела легион поклонников по всему миру, особенно среди представителей поколения Z.

Для города Санья, который модернизирует свои туристические ресурсы, чтобы привлечь внимание молодых туристов и иностранных путешественников, игра Genshin Impact — идеальный партнер. В 2021 году Совет по развитию туризма Саньи применил аналогичный подход для привлечения молодых путешественников в сотрудничестве с игрой Game for Peace (китайская версия игры PUBG Mobile). Теперь, когда ожидается восстановление въездного туризма, Совет по развитию туризма Саньи планирует запустить ряд инициатив, чтобы представить Санью в качестве международного туристического направления для молодых путешественников со всего мира.

Благодаря теплой погоде круглый год, невероятным пейзажам и множеству достопримечательностей, Санья является идеальным местом для работы, путешествий и развлечений. В последнее время Совет по развитию туризма Саньи уделяет особое внимание созданию новых туристических возможностей и точек притяжения для привлечения в Санью различных категорий путешественников, особенно молодежи. Поскольку серфинг, кемпинг, дайвинг и другие модные виды спорта становятся все более популярными среди молодежи, активный отдых на природе все больше ассоциируется с Саньей, так как этот город стремится завоевать внимание более молодой аудитории.

Туризм в Санье в последнее время переживает бурный рост. По данным платформы FlightAI компании Trip.com, с 20 по 27 декабря в Санью прибывали туристы со всего мира. Аэропорт Санья Феникс занял пятое место в Китае по объему пассажирских перевозок в гражданской авиации, а по годовым темпам восстановления пассажиропотока вошел в первую четверку среди всех аэропортов Китая.

В связи с ожидающимся ослаблением ограничений на въезд туристов в Китай в 2023 году Совет по развитию туризма Саньи будет уделять особое внимание продвижению новых туристических достопримечательностей и подготовке захватывающей программы мероприятий для привлечения новых иностранных туристов, молодых путешественников со всего мира, а также тех путешественников, которые ранее уже побывали в Санье.