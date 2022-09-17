Сбер начал перевод своих сайтов на российские сертификаты удостоверяющих центров

Сбер первым в стране начал установку сертификатов, выпущенных Удостоверяющим Центром Минцифры на все свои сайты, а также рабочие ресурсы и системы.

Данное решение обеспечит независимость банка от зарубежных удостоверяющих центров и гарантирует пользователям безопасный доступ к ресурсам Сбера.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Сбер постоянно ведёт работу по замещению зарубежных вендоров и сервисов на отечественные разработки. В рамках этой программы мы первыми в стране начали заменять зарубежные сертификаты на отечественные. В ближайшее время на них будет переведён наш главный сайт sberbank.ru. Также на российские сертификаты перейдут и остальные сайты, ресурсы и системы Сбера. Это гарантирует бесперебойный и безопасный доступ наших клиентов к сервисам банка, обеспечивая их независимость от иностранных решений».

Максут Шадаев, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:

«Мы приветствуем решение Сбера перевести все свои онлайн-сервисы на отечественные сертификаты удостоверяющих центров. Перевод ресурсов крупнейшего банка и одной из ведущих технологических компаний страны на наши сертификаты будет хорошим примером для всего российского рынка и станет стимулом к снижению зависимости от зарубежных компаний. Сервис по выдаче сертификатов безопасности работает с марта 2022 года на портале Госуслуг. Сертификаты выдаются бесплатно».

Выпуск российских сертификатов безопасности включен Правительством России в план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.

Сбер находится в постоянном диалоге с профильными ведомствами и регуляторами, чтобы минимизировать возможные ограничения со стороны иностранных организаций.

# # #

Пресс-служба

media@sberbank.ru

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.