Сбер назвал имена первых лауреатов своей ежегодной Научной премии

В ходе международной конференции Artificial Intelligence Journey Сбер объявил первых лауреатов своей ежегодной Научной премии. Она поощряет ученых, ведущих активную научно-исследовательскую деятельность в России, исследования которых вносят решающий вклад в научно-технический прогресс и открывают новые перспективы. Сопредседатели комитета премии — Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и профессор Национального университета Сингапура и Университета Манчестера Константин Новосёлов, лауреат Нобелевской премии по физике.

Все заявки на премию прошли независимую экспертизу, в которую было вовлечено 392 российских и зарубежных учёных. На её основе ученые советы под руководством академиков РАН сформировали списки финалистов в каждой номинации. А итоговое решение о лауреатах этого года принимал комитет премии, в который вошли академики РАН и специалисты мирового уровня.

В номинации «Физические науки» лауреатом стал Юрий Оганесян, академик РАН, доктор физико-математических наук. Премия присуждена за основополагающие работы по синтезу сверхтяжёлых химических элементов и вклад в становление экспериментальной базы ускорителей, заложивших перспективы будущих открытий и революционных ядерных технологий.

В номинации «Науки о жизни» — Александр Габибов, академик РАН, доктор химических наук. За открытие каталитической функции иммуноглобулинов в природе и создание методами комбинаторной химии и биологии искусственных биокатализаторов для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний.

В номинации «Цифровая вселенная» — Александр Холево, академик РАН, доктор физико-математических наук. За основополагающий вклад в квантовую информатику и работы, открывающие путь к принципиально новым системам коммуникаций и вычислений.

Каждый лауреат получит 20 млн рублей.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Мы задумали Научную премию Сбера как один из источников поддержки научного сообщества, чтобы исследователи могли продолжать свою работу на благо России и всего мира. Первыми лауреатами премии стали учёные, работы которых определяют вектор и динамику научно-технического прогресса в своих предметных областях. Искренне поздравляю победителей и желаю им дальнейших успехов в их научной деятельности».

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