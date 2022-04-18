«Сбер» проведет бесплатный интенсив для кубанских предпринимателей

С 18 по 20 апреля на Кубани пройдет марафон-интенсив, состоящий из трех вебинаров. Организатором мероприятия выступает компания «Деловая среда», входящая в экосистему «Сбера». Вебинары посвятят адаптации бизнеса к новым экономическим условиям и эффективной работе МСБ в период неопределенности. Участниками вебинара могут стать все желающие, интенсив проводится бесплатно, через предварительную регистрацию.

По словам бизнес-наставников «Деловой среды», целью марафона является предоставление предпринимателям и руководителям хозяйствующих субъектов набора антикризисных инструментов, которые помогут в турбулентный экономический период не только сохранить штат сотрудников и сам бизнес, но и определить перспективы дальнейшего развития.

По словам Светланы Гладкиной, главы управления продаж МСБ Юго-Западного банка Сбербанка, в течение трехдневного марафона участники получат все необходимые знания для переналадки управления, продаж и маркетинговых процессов в ужесточившихся экономических условиях.

«Трехдневный марафон-интенсив от компании “Деловая среда” – дополнительное решение в придачу к комплексу мер, сервисов и программ государственной поддержки, разработанных для субъектов малого предпринимательства южных регионов. Уверена, после интенсива наши клиенты, а также те, кто еще только планирует стать предпринимателем, узнают много полезных приемов для работы с командой и продвижения бизнеса на рынке. Навыки работы курсантам передадут бизнес-тренеры федерального и международного класса», – рассказала Светлана Гладкина.

Стартует марафон в 19:00 по московскому времени в понедельник, 18 апреля. Чтобы зарегистрироваться и пройти интенсив, нужно воспользоваться специальной формой на интернет-портале марафона.

Источник фото: pulse.mail.ru