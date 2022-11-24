Сбер совместно с ведущими вузами страны создаёт сеть центров искусственного интеллекта в регионах

23 ноября, стартовала двухдневная международная онлайн-конференция Сбера по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey. Конференцию открыли помощник Президента РФ Максим Орешкин и первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Первый день конференции состоит из двух тематических направлений — научного (AI Journey Science) и молодёжного (AI Journey Junior). AI Journey Science начался с прямой линии с российскими и международными технологическими центрами ИИ на тему «Развитие российских и международных центров искусственного интеллекта на благо человечества», которую провёл Александр Ведяхин.

Участниками прямой линии стали Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков, и.о. ректора Дальневосточного федерального университета Борис Коробец, ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский, ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук и ректор Университета Иннополис Александр Тормасов.

Как отметил Александр Ведяхин, в 2015 году ООН утвердила 17 целей устойчивого развития планеты. И сегодня одним из ключевых инструментов для решения этих глобальных проблем является искусственный интеллект.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Рабочая группа «Деловой двадцатки» по цифровизации порекомендовала правительствам использовать искусственный интеллект для достижения целей устойчивого развития. Для этого предложено создавать центры компетенций в сфере искусственного интеллекта по всему миру.

В России такие центры уже создаются. Регионы нашей страны всё активнее применяют технологии ИИ для решения актуальных проблем. Сбер тоже активно участвует в этих процессах. Этой осенью совместно с ДВФУ мы открыли Дальневосточный центр искусственного интеллекта, который работает над решением экологических проблем в мировом масштабе».

Участники прямой линии рассказали, как ИИ помогает решать актуальные проблемы их регионов и повышать качество жизни людей. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков анонсировал, проведение 8 декабря на Дальнем Востоке Дня искусственного интеллекта: в школах состоится единый урок, в ходе которого ребятам расскажут о технологиях ИИ и их практическом значении для повышения качества жизни людей.

Михаил Федорук рассказал, что 30% студентов Новосибирского государственного университета вовлечены в различные исследования в сфере ИИ, открыта лаборатория Сбера — центр притяжения для таких специалистов.

Эдуард Галажинский поблагодарил Сбер за создание на базе Томского государственного университета центра исследований ИИ, который фокусируется на значимых для Сибирского макрорегиона задачах — прогнозирование пожаров с использованием компьютерного зрения для распознавания космических снимков и предиктивных моделей и исследование Васюганского болота, крупнейшей экосистемы, лёгких планеты.

Как подытожил Александр Ведяхин, сегодня российские центры развития ИИ ведут совместные разработки для достижения мировых целей в сфере ESG и устойчивого развития, а создаваемые ими технологии уже меняют жизнь к лучшему.

AI Journey — крупнейшая в мире по числу участников конференция, посвящённая искусственному интеллекту и машинному обучению. Следить за ходом AI Journey можно на сайте, регистрация не требуется.

Пресс-служба

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