Сбер вместе с лидирующими компаниями рынка провёл первую конференцию, посвящённую созданию Национального ESG-альянса

Завершилась первая конференция, посвящённая созданию Национального ESG-альянса. В ходе мероприятия участниками было подписано соглашение о сотрудничестве в связи с созданием альянса.

Во встрече приняли участие первые лица компаний: «Автобан», АФК «Система», «Газпром нефть», «ЕвроХим», «Колмар Груп», «Металлоинвест», ОХК «Уралхим», «Полюс», «Просвещение», РУСАЛ, «Р-Фарм», «СИБУР Холдинг», «Солар Системс», СУЭК, «Т Плюс», «ТЕХНОНИКОЛЬ», «Трансмашхолдинг», УК «Дело», «Уралкалий», «Фармстандарт», «Юнилевер Русь», En+ Group, Eurasian Resources Group, Mercury Retail Holding, PLC O1, Properties Vos’hod Development, X5 Group.

Миссия альянса — содействие переходу к устойчивой модели развития экономики, обеспечивающей сохранение природы, благополучие общества и долгосрочное процветание бизнеса в рамках существующих ограничений природных ресурсов, на основе заинтересованности, сотрудничества и партнёрства всех вовлечённых сторон.

Национальный ESG-альянс задуман как постоянно действующая платформа для диалога и вовлечения всех заинтересованных сторон, обмена знаниями и опытом между различными секторами бизнеса, государством и обществом, разработки и продвижения новых норм и стандартов в области ESG, включая отраслевые руководства, формирования общих рамок оценки и отчётности в этой области, развития преобразующих партнёрских отношений, взаимодействия и реализации общих программ для достижения целей устойчивого развития инвестиционной поддержки прорывных проектов, ориентированных на ESG-трансформацию.

Напомним, что предложение о создании альянса для объединения усилий компаний-лидеров в области ESG-перехода обсуждалось на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2021 года. Его активно поддержали представители ведущих российских и международных компаний России.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Обсуждая вопросы социальной деятельности предприятий, прозрачного и эффективного управления и сохранения окружающей среды, мы пришли к тому, что бизнесу, в первую очередь крупнейшему, надо объединить усилия, чтобы формировать эту повестку в стране. Мы поняли, что должны работать над созданием нормативной базы, стандартов, правил проверки этих стандартов, формированием нового законодательства, стимулирующего всех участников рынка к ESG-конверсии, и лоббированием национальных интересов России и отечественного бизнеса на международной арене. Эти ключевые задачи мы и положили в основу учредительных документов ESG-Альянса. В состав первоначальных учредителей сегодня входит 28 компаний, которые представляют более 18 отраслей российской экономики. Альянс формируется на добровольной основе, и мы призываем представителей бизнеса присоединяться к нему. Наш опыт показывает, что подобные добровольные объединения по серьёзным проблемам, встающим перед бизнесом, приносят очень хорошие результаты. И мне кажется, что из этой инициативы может получиться очень полезное и эффективное решение для продвижения России в части ESG-повестки».

Дмитрий Мазепин, генеральный директор АО «ОХК Уралхим»:

«Компании «Уралхим» и «Уралкалий» рады стать частью ESG-альянса. «Уралкалий» — первая в отрасли компания, получившая кредит с привязкой к ESG-показателям. Площадка, созданная для совместного обсуждения ESG и климатической повестки, позволит всем сторонам услышать друг друга и быстрее перейти к конкретным скоординированным действиям. Мы убеждены, в рамках глобального энергетического перехода Россия должна быть в числе лидеров. И к этому есть все предпосылки».

Владимир Чирахов, президент АФК «Система»:

«Присоединение к ESG-альянсу — это подтверждение нашей приверженности принципам устойчивого развития, которым АФК «Система» следует уже без малого 20 лет — как один из первых российских подписантов Глобального договора ООН. Создание Национального альянса в области ESG позволит более эффективно продвигать в России международные принципы и лидерские практики в области корпоративного управления, социальной и экологической ответственности бизнеса. Мы последовательно занимаемся ESG-трансформацией нашей корпорации и видим свою роль как инвестора в том, чтобы способствовать внедрению соответствующих стандартов в наших активах, а также формированию культуры ответственного инвестирования в стране».

Алексей Андреев, генеральный директор строительно-инвестиционного холдинга «Автобан»:

«Создание ESG-альянса — правильный и необходимый шаг, который направит российский строительный комплекс по пути наиболее высокого качества управления компаниями, уважительного отношения к людям и максимально бережного отношения к нашей природе и её невосполнимым ресурсам. Треть крупнейших банков России при оценке кредитных рисков уже внедрила ESG-оценку компаний. Поэтому бренды, внедряющие ESM-стратегию у себя на производстве или в сфере услуг, находятся в более выигрышном положении и обладают более устойчивой бизнес-моделью».

Евгений Никитин, генеральный директор РУСАЛа:

«Создание Альянса продиктовано глобальными вызовами, стоящими перед российским бизнесом. Интенсивная фаза ESG-перехода, в которую мы вступаем, требует объединения усилий и тех, кто, как РУСАЛ, стали первопроходцами в своих секторах, и тех, кто должен наверстать упущенное, чтобы не потерять конкурентоспособность на глобальных рынках.

ESG-трансформация РУСАЛа охватывает не только основные направления бизнеса, такие как кардинальное технологическое перевооружение действующих алюминиевых производств с серьёзным снижением экологического воздействия, но и программы, обеспечивающие качественное развитие социальной сферы в городах нашего присутствия, такие как строительство госпиталей для борьбы с пандемией коронавируса. Мы готовы делиться своими знаниями, опытом и инициативами с членами Альянса, и всеми заинтересованными сторонами на основе партнерства и сотрудничества».

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбера сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбера — www.sber.ru.