Сбербанк оценил рост цен на жилье в России в 2022 году

Представитель Сбербанка Попов: в 2022 году цены на недвижимость начнут стабилизироваться



МОСКВА, 15 фев — РА Новости. Пузыря на российском рынке недвижимости нет, при этом в 2022 году цены на недвижимость начнут стабилизироваться, в результате сильного подорожания жилья не будет, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.



«Что касается насыщения спроса, то до этого еще далеко. Пока обеспеченность россиян жильем остается низкой по сравнению со многими странами — 27–28 квадратных метров на человека. Это как раз является одним из драйверов роста отрасли. В 2021 году цены на жилье выросли по топ-50 городов Российской Федерации, включая Москву и Санкт-Петербург, более чем на 30 процентов. Но, полагаю, в этом году начнется стабилизация и большого роста цен на жилье не будет», — сказал он.



Попов напомнил, что портфель кредитов девелоперам жилья практически удваивается каждый год, и прошлый год не стал исключением: со стороны Сбербанка для застройщиков он вырос вдвое и приблизился к 1,8 триллиона рублей.

«Мы видим, что по большому количеству новых проектов перекрытие средствами покупателей жилья на счетах эскроу в нашем портфеле превышает 100 процентов. Никаких проблем со спросом мы не видим: есть стабильный уровень перекрытия, и продажи у застройщиков идут даже лучше, чем мы изначально закладывали в модели движения денежных средств. Никакого пузыря здесь не надулось, ситуация абсолютно под контролем», — добавил замглавы Сбербанка.



При этом рост ставок по кредитам на рынке влияет на сектор жилой недвижимости в меньшей степени. Средняя рыночная ставка для заемщиков из этого сектора составляет 3,3 процента, такая ставка возможна, потому что счета эскроу наполнены, а продажи идут высокими темпами, объяснил банкир.

Сбербанк в прошлом году получил более двух тысяч заявок на проектное финансирование, что на 36 процентов выше, чем в 2020 году. По одобренным заявкам ситуация аналогичная: рост на 57,5 процента год к году.

«Это говорит о возросшей активности девелоперов и привлекательности отрасли для инвестирования. Здесь мы себя чувствуем очень уверенно», — заключил Попов.