Сбербанк открыл кредитную линию в 1,5 млрд рублей компании «Интерлизинг»

Сбербанк открыл федеральной лизинговой компании «Интерлизинг» кредитную линию объемом 1,5 млрд рублей сроком на 3 года. Кредитные средства будут направлены на финансирование сделок по предоставлению в лизинг транспортных средств, техники и оборудования.



«Интерлизинг» продолжает реализацию стратегического плана развития, направленного на увеличение доли на рынке и масштабирование хорошо зарекомендовавшей себя собственной конвейерной системы заключения и сопровождения лизинговых сделок. Одним из ключевых факторов развития лизингового бизнеса является диверсификация источников фондирования. Стабильное финансирование от крупнейшего российского банка обеспечит нам дополнительные возможности для заключения новых лизинговых сделок и помощь в развитии бизнеса наших клиентов», — комментирует генеральный директор компании «Интерлизинг» Сергей Савинов.



«Рынок лизинга сегодня развивается на отечественной арене весьма динамично. Предприниматели оценили выгодность такого вида аренды и активно его используют. Конкуренция тоже растёт, поэтому важно инвестировать в развитие компании, не допускать стагнации и, конечно, повышать уровень сервиса, как это делает наш партнёр, компания «Интерлизинг»», — сообщил заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Анатолий Песенников.



ООО «Интерлизинг» — одна из ведущих компаний на лизинговом рынке РФ. Учреждена в 1999 году и входит в банковскую группу «Уралсиб».

Объем нового бизнеса по итогам первого полугодия 2021 года составил 14 млрд рублей, лизинговый портфель за год увеличился на 34% до 28,9 млрд рублей. Компания занимает 15 место по объемам нового бизнеса в рейтинге лизинговых компаний по данным рейтингового агентства «Эксперт РА». Филиальная сеть компании «Интерлизинг» насчитывает 35 представительств, клиентская база составляет более 8,9 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Официальный сайт компании: ileasing.ru



ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.