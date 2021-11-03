Сбербанк предложил своим клиентам новые вклады — «СберВклад» и «СберВклад Прайм»

«СберВклад» объединил в себе все преимущества для клиентов: теперь проценты начисляются ежемесячно, вклад можно пополнять под фиксированную ставку, а срок вклада клиент может установить свой, с возможностью выбора до дня.

«СберВклад Прайм» — лучший выбор для тех клиентов, которые активно пользуются всеми сервисами экосистемы Сбера. Вклад предназначен для владельцев годовой подписки СберПрайм+.

Новые вклады удобнее всего открыть онлайн, а также в отделениях банка в соответствии с расписанием работы в текущей ситуации.

При размещении денежных средств сроком на три года в удалённых каналах обслуживания (онлайн) по вкладу «СберВклад» максимальная ставка 6,37% обеспечивает доходность 7% с учетом ежемесячного увеличения депозита на величину причисленных процентов, по вкладу «СберВклад Прайм» – ставка 6,78%, доходность составляет 7,5%.

Также до 30 ноября Сбер продлевает промо вклад «Промо Управляй» со ставками от 4,3% до 5,25%. Теперь его можно открыть не только в офисе банка, но и онлайн, а ставки по вкладу повышены. Ранее они были равны 3,8% – 4,75%.

Новые вклады будут способствовать продолжению роста портфеля пассивов Сбербанка. За 9 месяцев текущего года он увеличился более чем на 600 млрд. рублей и превысил 16 трлн. рублей. Этому способствует эффективная продуктовая политика банка – с начала года было запущено два новых вида вкладов, которые получили высокую востребованность у клиентов. Например, каждый второй открытый вклад приходился на новый продукт – «Дополнительный процент».

Улучшение клиентского сервиса также способствует привлекательности депозитов Сбера: банк внедрил отображение всех документов по вкладам в мобильном приложении СберБанк Онлайн, что исключает необходимость обращения в отделение. А также принципиально поменял процесс закрытия вкладов онлайн – теперь клиенты видят сумму недополученного дохода при закрытии депозита, что позволило значительно сократить число ошибочно закрытых вкладов.

Cергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«При запуске новых вкладов мы учли пожелания клиентов и добавили возможность выбирать срок вклада в точности до дня, получать проценты ежемесячно, расширили диапазон доступных сроков вклада, а также добавили возможность регулярного пополнения открытого вклада. Уверен, что новые вклады займут центральное место в выборе наших клиентов, станут флагманами продуктовой линейки срочных депозитов Сбербанка. Кроме того, удалённо теперь можно открыть и промо вклад «Промо Управляй». В период новых ограничений, связанных с пандемией коронавируса, эта возможность как никогда актуальна».

Подробнее об условиях новых вкладов можно узнать на сайте Сбербанка.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбера сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбера — www.sber.ru.