Сбербанк представил исследование о преступном кол-центре в Бердянске

Сбер представил результаты масштабного расследования деятельности ликвидированного мошеннического кол-центра в Бердянске, от которого пострадали тысячи граждан РФ, а общая сумма ущерба превышает 300 млн рублей. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Во время специальной военной операции на Донбассе в апреле 2022 года сотрудниками силовых органов был обнаружен пустующий офис. Оказалось, что в неприметном здании находился один из крупнейших мошеннических кол-центров Украины. В сменном режиме в нём «трудилось» около 300 человек.

Для получения доступа к информации, хранящейся на жёстких дисках кол-центра, и помощи в расследовании правоохранительные органы обратились к экспертам Сбера. Обладая огромным опытом расследования компьютерных преступлений, экспертам банка удалось идентифицировать большинство «сотрудников» кол-центра. Изучив терабайты информации, эксперты получили полное представление о структуре и организации работы центра, источниках данных о гражданах РФ для совершения звонков, а также о технологиях и сценариях обмана. Так, например, для ведения диалога преступники применяли около 150 различных сценариев.

Ведётся следствие, возбуждено более 1 тыс. уголовных дел.

Результаты уникального расследования опубликованы на портале «Кибрарий».

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Исследовав полученные материалы, мы получили беспрецедентный и уникальный опыт, который поможет усилить противодействие преступным структурам. Сегодня надо остро ставить вопрос о повышении киберграмотности граждан нашей страны, чтобы они следовали определённым правилам поведения в киберпространстве. Необходимо, чтобы люди понимали, почему никому нельзя рассказывать по телефону свои персональные данные, кем бы этот человек ни представлялся. На сегодняшний день это большая задача и для всех нас, и для журналистов — использовать максимальное информирование наших граждан. Именно поэтому мы представили наше большое исследование о таких преступных кол-центрах и будем представлять другие на нашем новом специализированном информационном ресурсе ʺКибрарийʺ».

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Пресс-служба

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