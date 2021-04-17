СберБанк снижает ставки по программе льготной ипотеки

При регистрации сделки в электронном виде ставка по ипотеке с господдержкой в СберБанке составит от 5,75% годовых — снижение на 0,35 п. п. В рамках программы субсидирования от застройщика ставка составит от 0,1% годовых. Стандартная процентная ставка по программе ипотеки «Господдержка-2020» составит от 6,05% годовых.

Почти год прошёл с момента запуска ипотеки с господдержкой. За это время она показала свою эффективность — более 230 тысяч россиян воспользовались льготными условиями для приобретения нового жилья. При этом почти 90% всех сделок проводится в электронном виде. Программа позволила поддержать как покупателей недвижимости, так и строительную отрасль в непростой ситуации.

За год мы неоднократно улучшали программу, а сейчас снижаем ставки — уверены, что многим россиянам это поможет приобрести жильё на выгодных условиях до массового завершения программы — 1 июля 2021 года.

Кирилл Царёв

Заместитель Председателя Правления Сбербанка

По программе господдержки можно оформить ипотечный кредит на сумму до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей — в других регионах России. Первоначальный взнос по кредиту — от 15% стоимости недвижимости. Срок кредита — до 30 лет.

Оформить ипотеку по льготной ставке и выбрать жильё от аккредитованных застройщиков можно онлайн на DomClick.ru.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбера сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбера — www.sber.ru.