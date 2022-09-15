Сборная Москвы – триумфатор чемпионата «Молодые профессионалы»

Сборная Москвы успешно завершила выступления на X Национальном чемпионате «Молодые профессионалы». Так, москвичам удалось выиграть в общей сложности 269 медалей. Помимо 176 золотых медалей, участники соревнований из столицы завоевали 65 серебряных и 28 бронзовых наград. Как сообщает издание «Мой район», москвичам удалось третий год кряду стать победителями в общем зачете турнира.

С 2019 по 2022 гг. москвичи выигрывают исключительно золотые медали по 43 компетенциям, говорит Александр Тверской, занимающий должность заместителя главы Департамента образования и науки города Москвы. На завершившихся соревнованиях участники из столицы улучшили свои результаты сразу по 40 компетенциям.

Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» является соревнованиями профессионального мастерства, в котором принимают участие школьники 10-17 лет и учащиеся колледжей 16-22 лет. Соревнования считаются самыми крупными в нашей стране. В текущем году они состояли из двух этапов (весеннего и осеннего) и прошли по 274 компетенциям.