Сдача нормативов ГТО, организованная Ильей Лещевым в Петербурге, стала праздником спорта

Спорт
17 сентября 2021

В Санкт-Петербурге прошла массовая сдача ГТО (Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»).

Организатором мероприятия выступил общественник Илья Лещев. Сдачу нормативов посетили более пятисот человек, включая экс-футболиста петербургского «Зенита» и национальной сборной России Андрея Аршавина.

«ГТО», как и спорт в целом, необходим для каждого, подобные мероприятия необходимо на постоянной основе проводить по всей стране. По возможности, я всегда стараюсь посещать подобные праздники спорта», – отметил спортсмен.

На мероприятии была организована развлекательная программа, в которую были включены танцы, музыкальные выступления артистов и розыгрыш ценных подарков. Так же на сдаче ГТО была раздача прохладительных напитков и шоколадных батончиков, а самым маленьким гостям на празднике спорта подарили шарики и подарочные пакеты со сладкими гостинцами.

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