Seegene расширила линейки RUO-продуктов для mpox новыми системами обнаружения для Clade 1

Seegene Inc., ведущий поставщик комплексного решения для молекулярной диагностики ПЦР, базирующийся в Южной Корее, объявил, что он представит новый тип ПЦР-анализа только для исследований (RUO) для борьбы с распространением варианта вируса оспы Clade Ib, который в настоящее время распространен в Африке.

Недавно представленная система Novaplex MPXV/OPXV Plus (RUO) предназначена для обнаружения 3 целей, вызывающих заболевание mpox: невариолярного ортопоксвируса (OPXV) и вируса mpox (MPXV) со специфическим подтверждением MPXV Clade I. MPXV Clade I связан с более высокими показателями передачи и смертности, чем MPXV Clade II.

Тест-система соответствует предпочтительным профилям целевых продуктов (TPP), выпущенным ВОЗ, которые направляют производителей, поставщиков и исследователей, разрабатывающих новые анализы для обнаружения вирусов, вызывающих mpox. Кроме того, она согласуется с предпочтительными критериями целевого аналита для различения Clade I и II.

Seegene оперативно реагирует на объявленную ВОЗ в августе 2024 года глобальную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения (PHEIC) в связи со вспышкой mpox, разрабатывая две тест-системы, предназначенные для выявления вируса mpox, и объявляя о планах поставок продуктов в нуждающиеся страны.

Среди них тест-система Novaplex MPXV/OPXV (RUO), предназначенная для обнаружения MPXV Clade I и Clade II, а также инфекций OPXV, в то время как тест-система Novaplex HSV-1 и 2/VZV/MPXV (RUO) предназначена для одновременного обнаружения четырех вирусов, включая MPXV, вирус простого герпеса (HSV) типов 1 и 2 и вирус ветряной оспы (VZV). Эти продукты также соответствуют TPP, выпущенным ВОЗ.

«Поскольку распространение оспы не ослабевает, мы разработали новые тест-системы RUO для обнаружения вирусов, вызывающих mpox, чтобы удовлетворить растущий спрос на исследования в пострадавших странах. Мы стремимся активно поддерживать глобальные усилия по сдерживанию распространения mpox», — сказал Дэниел Шин (Daniel Shin), исполнительный вице-президент и директор по глобальным продажам и маркетингу Seegene.

В 2022 году компания Seegene уже использовала свой собственный опыт разработки реагентов и автоматизированную систему разработки реагентов (SGDDS) для создания тест-системы Novaplex™ MPXV (RUO).

По данным Центров контроля и профилактики заболеваний Африки (Africa CDC), с января 2024 года по 6 сентября 2024 года в государствах-членах Африканского союза (АС) был зарегистрирован в общей сложности 24 851 подозреваемый случай, 5549 подтвержденных случаев и 643 случая смерти. Вариант mpox в настоящее время распространяется за пределы африканских стран, включая Швецию, Пакистан, Филиппины, Иорданию и Таиланд.