Семейный кризис Алсу и Яна Абрамова: Певица получила от супруга щедрое предложение

Общество
27 июня 2024

Журналисты сообщили подробности бракоразводного процессам семьи певицы Алсу и предпринимателя Яна Абрамова. Бизнесмен подтвердил готовность вести мирный диалог с супругой, сделав ей шикарный подарок ко дню рождения.

Абрамов, во избежание вовлечение в тяжелый бракоразводный процесс всей семьи, предлагает Алсу и детям свыше 2,5 миллиардов рублей в виде активов и имущества. Напомним, супруги прожили вместе 18 лет, а инициатором развода является известная в прошлом певица, подавшая на развод ещё в мае текущего года.

Представителями бизнесмена было подано новое ходатайство, суть которого сводилась к просьбе о предоставлении дополнительного срока для примирения супругов. Ходатайство судом удовлетворено, и на 27 августа назначено ещё одно заседание, закрытое для СМИ.

Развод певицы стал шоком для многих – долгие годы пара производила впечатление практически идеальной семьи, родителей троих общих детей. Но увы, всё зашло настолько далеко, что Алсу и Ян предпочитают общаться исключительно через адвокатов.

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