Семинар по соцпредпринимательству и ИИ в журналистике прошел в Волгограде

30 ноября в Волгограде состоялся семинар, посвященный социальному предпринимательству и технологиям искусственного интеллекта. Его организатором выступил Фонд региональных социальных программ «Наше будущее», при участии центра «Мой бизнес» Волгоградской области, а участниками стали представители региональных медиа.

Социальное предпринимательство, а это понятие было законодательно закреплено в 2019 году, сейчас стало популярной и востребованной моделью бизнеса в России. Эксперты утверждают, что это основа новой социальной экономики. Цель предпринимателей, которые относятся к этой категории, заключается не только в классической капитализации бизнеса, но и в решении социальных проблем общества.

«Социальные предприятия выполняют востребованную обществом миссию помощи наиболее уязвимым категориям населения – детям, людям с инвалидностью, многодетным. По состоянию на ноябрь, в Волгоградской области зарегистрированы 254 таких компании, всего за год их число увеличилось более чем на 60%. Это очень хорошая динамика, именно поэтому мы организовали семинар в Волгограде, чтобы познакомить с ними региональных журналистов», — рассказывает Василий Никитин, представитель Фонда «Наше будущее».

На семинаре были представлены наиболее яркие социальные проекты Волгоградской области. Так, Марина Кудряшова — создательница единственного в регионе Центра коррекции и развития, где предоставляются услуги ранней помощи и эрготерапии детям до 18 лет с особенностями в развитии. Ее землячка Екатерина Вихлянцева тоже работает с юными волгоградцами, ее гончарная студия «Глина» помогает реализовывать подопечным творческие идеи и получить незабываемые впечатления и эмоции.

Выступили с презентацией и лидеры проекта Мария и Артем Ярцевы, основатели ООО «ИНГВАР». Это знаменитая Донская оружейная фабрика, которая помогает возрождать кузнечное ремесло и сохранить духовно-материальную культуру казачьего края. Здесь производится сувенирное оружие, восстановленное по образцам конца XIX – начала XХ века. А продолжили тему социального предпринимательства представители детской футбольной школы «Oranje», где обучают детей от 3 до 14 лет играть в футбол по специально разработанной методике. Тренеры создают дружеское сообщество и регулярно организуют турниры, что помогает ребятам развивать социальные и командные навыки.

На мероприятии выступил Андрей Кравцов, директор ГАУ ВО «Мой бизнес». «Государство заинтересовано в том, чтобы бизнес обратил свое внимание на социальную сферу, потому что конкуренция, инициатива, личные финансы и энергия предпринимателей – все это способствует повышению качества жизни каждого из нас. Центры «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» вместе с фондом «Наше будущее» проводят целенаправленную работу, которая позволяет вовлекать новых предпринимателей в число социальных предприятий, деятельность которых, в свою очередь, направлена на достижение общественно полезных целей, способствует развитию социальной сферы и решению социальных проблем граждан и общества», — пояснил Андрей Кравцов.

Продолжили программу семинара участницы федеральной программы «Мама-предприниматель». Она направлена на поддержку женщин с детьми до 18 лет и помощь в развитии их бизнеса. В рамках программы будущие бизнес-леди проходят отбор и обучение, а по итогам конкурса лучшие получают грант в 100 000 рублей на реализацию своей идеи.

Одной из победительниц конкурса в Волгоградской области стала Елена Суровикина из города Михайловка. В своей швейной мастерской по пошиву костюмов для спорта «Марта» она создает модели для художественной гимнастики, синхронного плавания, цирковых номеров. Сертификат на 100 000 рублей планирует потратить на масштабирование проекта.

Ее коллега, победитель в номинации «Мама в деле» Ольга Росланец руководит центром раннего развития и театрализованной деятельности «Кот-Кукловод». Здесь малыши и подростки участвуют в представлениях кукольного театра. Также есть подготовка к школе, мастер-классы, обучение иностранным языкам и многое другое.

Елена Суровикина и Ольга Росланец рассказали участникам семинара о том, как решили начать свой бизнес, что помогало им идти к успеху, ответили на многочисленные вопросы.

Еще одна тема, которая была поднята на семинаре, — использование сторителлинга в журналистской работе. Об этом участникам рассказал российский журналист и писатель, экс-специальный корреспондент газеты «Известия», экс-заместитель главного редактора журнала «Русский репортер», основатель и генеральный продюсер лаборатории «Однажды» Дмитрий Соколов-Митрич.

Он сразу завоевал внимание аудитории рассказом о жанре сторителлинга в описании кейсов социального предпринимательства. Он поделился историями о 10 нетривиальных российских компаниях из своей книги «Дельфины капитализма. 10 историй о людях, которые сделали всё не так и добились успеха». Они наглядно показывают, что социальный предприниматель — не благотворитель и не бессребреник. Но прибыльное дело для него — высокоэффективный инструмент преобразования реальности, а отправная точка — социальная проблема, которую нужно решить.

По словам Дмитрия Соколова-Митрича, «в стране огромное количество интересных малых и средних предпринимателей, им есть что рассказать, но их рекламные бюджеты не интересны топовым СМИ. Зато прессе точно бы понравились их реальные истории, нужно только, чтобы они увидели друг друга».

О том, чего ожидать медиа от искусственного интеллекта в ближайшем будущем, предложил поразмышлять медиадиректор агентства «Р.И.М.» (Москва) Дмитрий Дригайло, имеющий 20-летний опыт работы в медиаиндустрии России и стран СНГ. С 2014 года он является председателем Совета конкурса региональной финансовой журналистики «Рублевая зона».

«С дальнейшим развитием технологий армия журналистов сократится, но и порог входа к созданию новых СМИ снизится. Искусственный интеллект базируется на информации, которую кто-то должен добыть. Нет смысла держать штат выпускников журфака, когда издание можно учредить, имея в штате трех человек. В будущем сохранятся расследователи, интервьюеры, селебрити, аналитики, колумнисты, репортеры. Однако райтеры, переписывающие тексты из открытого интернета, уйдут в прошлое», – поделился с участниками своим прогнозом Дмитрий Дригайло.

После увлекательного рассказа про мир социального бизнеса и использование искусственного интеллекта, присутствующие смогли задать все интересующие вопросы. А логическим продолжением семинара стал двухдневный пресс-тур с посещением социальных предприятий Волгоградской области.