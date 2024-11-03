«Семья 3.0» презентовала книгу-дневник «Папа, расскажи!»

Культура
3 ноября 2024

Книгу-дневник «Папа, расскажи!» презентовали в Общественной палате РФ, созданную хабом семейных проектов и программ «Семья 3.0» и  психологом Люцией Сулеймановой.

В работе созданы тематические главы, посвященные различным аспектам рассматриваемой темы. Ольга Ручьева и Елена Журавлева, являющиеся сооснователями хаба семейных проектов и программ «Семья 3.0», а также продюсерами «Папа, расскажи!», говорят, что в работе сконцентрирован ценнейший опыт, который пригодится отцам и их детям на протяжении всей жизни.

Кроме того, в книге огромное количество превосходных коллажей, фотографий, рисунков, благодаря которым общение может идти по более визуально насыщенному и творческому пути.

Презентация была приурочена к первой церемонии награждения победителей конкурса «Папа года» и общероссийской премии «Отцовское признание». Александр Заремба, исполнительный директор «Союза отцов», возглавляющий оргкомитет конкурса и премии, считает, что дети и отцы смогут выстроить более доверительное общение благодаря книге-дневнику «Папа, расскажи!». Она поможет им сделать отношения более теплыми и доброжелательными.

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