Семья армянского политзаключенного Рубена Варданяна просит его прекратить голодовку

Члены семьи подтвердили, что благодаря растущему вниманию международной общественности и правительственных кругов незаконно задержанному филантропу Рубену Варданяну было разрешено поговорить с женой Вероникой. Это всего лишь его второй звонок семье после почти трех недель содержания под стражей без связи с внешним миром с тех пор, как 5 апреля г-н Варданян объявил голодовку.

Он начал голодовку 5 апреля 2024 года после неоднократного игнорирования просьб о проведении справедливого и прозрачного судебного разбирательства в установленные сроки и с соблюдением международных правовых норм. Первоначально судебный процесс по его делу был назначен на январь, но затем без объяснения причин перенесен на май.

Семья наконец получила возможность обратиться к г-ну Варданяну с просьбой прекратить голодовку в связи с ухудшением состояния его здоровья. В ходе короткого разговора ему рассказали о растущем давлении на Азербайджан со стороны правительственных кругов во всем мире. Узнав об этом глобальном движении за освобождение армянских заключенных и прислушавшись к доводам родных, г-н Варданян неохотно согласился приостановить голодовку ради своей семьи.

За последние недели было выдвинуто несколько инициатив, включая внесение в Конгресс США законопроекта о санкциях в отношении высокопоставленных чиновников из правительства Азербайджана за незаконное содержание под стражей политических заключенных, а также резолюцию парламента ЕС, представленную 25 апреля. Кроме того, в США, Франции и Армении прошли акции в поддержку освобождения политзаключенных, приуроченные к 109-й годовщине Геноцида армян.

Варданян остается в заключении в Баку, а условия его содержания под стражей постоянно ухудшаются. После начала голодовки ему было отказано в возможности регулярно звонить семье, что пополнило список нарушений международных норм со стороны Азербайджана. С тех пор г-н Варданян содержится в полной изоляции, без доступа к надлежащей медицинской помощи, которая ограничивается периодическим измерением артериального давления. Сохраняются серьезные опасения по поводу истинного состояния его здоровья.

«Мы серьезно обеспокоены ухудшением здоровья моего отца, хотя и не удивлены его храбростью, — заявил Давид Варданян, один из сыновей г-на Варданяна. — Сначала мы вздохнули с облегчением, но состояние моего отца продолжает ухудшаться. Мир продемонстрировал Азербайджану, что следит за судьбой армянских заключенных, в том числе и моего отца, и я от имени нашей семьи хочу поблагодарить всех за поддержку в это трудное время. Я надеюсь, что это растущее международное внимание приведет к его освобождению в ближайшем будущем. Мы призываем международное сообщество еще больше усилить давление на Азербайджан, чтобы добиться по крайней мере проведения судебного процесса по его делу в мае 2024 года с участием международных наблюдателей».

Ежегодный доклад Госдепартамента США о положении с правами человека, опубликованный 23 апреля, подтвердил несправедливые условия содержания, в которых находится г-н Варданян и другие политические заключенные и задержанные в Азербайджане. По оценкам авторов доклада по Азербайджану, на декабрь 2023 года в стране содержалось под стражей около 254 политических заключенных и задержанных. Судебная система охарактеризована в докладе как в значительной степени коррумпированная, неэффективная и лишенная независимости. Согласно докладу, обвиняемым в Азербайджане часто «отказывают в праве на презумпцию невиновности, на справедливое, своевременное и публичное судебное разбирательство, на общение с адвокатом по своему выбору, на получение достаточного времени и возможностей для подготовки защиты, на проведение очной ставки со свидетелями и представление собственных свидетелей и доказательств, а также на отказ от дачи показаний или признания вины».

Варданян является одним из восьми бывших государственных чиновников, арестованных в сентябре прошлого года, когда вооруженные силы правительства Азербайджана вторглись в Нагорный Карабах, вызвав массовое бегство 120.000 жителей. Теперь, спустя более 200 дней, восьми армянским лидерам предъявлен ряд политически ангажированных обвинений.

Варданян — известный армянский филантроп и бизнесмен, отец четверых детей и любящий муж, который незаконно содержится под стражей более 200 дней.