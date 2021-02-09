Сенной рынок Краснодара опечатан из-за трудоустройства нелегальных мигрантов

Во вторник, 9 февраля судебные приставы опечатали здание с куполом Сенного рынка в Краснодаре. Причина – злоупотребление администрацией торгового объекта услугами нелегальных мигрантов.

О том, что помещение Сенного рынка опечатано приставами, работники и продавцы объекта, как это ни странно, узнали из социальных сетей. Администрация почему-то не удосужилась предупредить торговых работников, что ряды под куполом будут блокированы властями, как минимум, на один месяц. От журналистов администрация рынка также оградилась. На просьбу прокомментировать ситуацию, руководство рынка ответило отказом.

«Главная причина такого решения муниципалитета – злоупотребление услугами нелегальных мигрантов. Теперь покупатели не смогут попасть в купол в течение одного месяца. Параллельно с этим, контроль над работой неблагополучных площадей будет усилен. Действия судебных приставов осуществляются по соответствующему решению суда. Руководство рынка обвиняется в совершении административного правонарушения по части второй статьи 18.16. Во избежание неправомерной работы на опечатанных площадях, сохранность пломб также будет контролироваться приставами», – рассказала Елена Лысечко, глава департамента по связям с общественностью Главного управления службы судебных приставов по Краснодарскому краю.