Sensor Tower объявила о приобретении платформы для анализа рынков data.ai

Компания Sensor Tower, ведущий поставщик данных о цифровой экономике, объявила о приобретении платформы для анализа рынков data.ai за неназванную сумму. Это приобретение позволит Sensor Tower еще больше расширить и создать решение для анализа рынков, которое станет отраслевым стандартом.

Для Sensor Tower приобретение data.ai — это значительное развитие, поскольку в результате увеличивается клиентская база за счет крупных брендов, таких как Microsoft, Sky и Bandai Namco, которые уже используют средства анализа data.ai на базе мобильных приложений. Для Sensor Tower, и без того являющейся ведущим поставщиком для крупнейших брендов, агентств, издателей игр и инвесторов, это стратегический шаг, который позволит компании значительно расширить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и начать работать с еще большим числом компаний из списка Fortune 500. Ожидается, что объединение Sensor Tower и data.ai создаст значительные преимущества в плане точности данных, глобальности охвата и ассортимента предлагаемых продуктов для более чем 2000 корпоративных клиентов.

Это объявление вышло в тот момент, когда потребители тратят все больше времени на общение, игры, просмотр и покупки с использованием различных цифровых каналов. В 2023 году потребители по всему миру потратили 130 миллиардов долларов на покупки в приложениях; и ожидается, что эти тенденции в цифровой экономике будут только усиливаться, поскольку такие основные платформы, как Google, Meta, TikTok, Instagram и Snap, вкладывают значительные средства в привлечение, удержание и монетизацию пользователей.

Приобретение Sensor Tower компании data.ai следует за ее быстрым ростом и успешным приобретением Pathmatics в 2021 году, что дополнило ее образы покупателей и расширило ее клиентскую базу, повысив заметность активности бренда и увеличив расходы на рекламу на более широком цифровом ландшафте. Пакет цифровой аналитики Sensor Tower основан на уникальных и дифференцированных собственных панельных данных и предусматривает предоставление клиентам аналитических отчетов с использованием модели годовой подписки.