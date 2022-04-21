Сергей Кабышев отметил необходимость усиления роли наукоградов

Общество
21 апреля 2022

На встрече с руководством правительства Мособласти, где расположены 8 из 13 российских наукоградов, обсудили создание дополнительных возможностей для наукоградов в сложившихся условиях.

По словам председателя комитета Государственный Думы по науке и высшему образованию Сергея Кабышева, потенциал этих уникальных муниципальных образований в осуществлении инноваций полного цикла используется недостаточно.

«Российские наукограды — зарекомендовавшая себя модель быстрых прорывов в наукоемких технологиях. Имея уникальную концентрацию научно-интеллектуальных и производственных ресурсов, сформированных, начиная с советского времени, через преемственность поколений истинных патриотов российской науки, наукограды могут служить надежной и плодотворной основой отраслевых научно-технических достижений, обеспечивать создание социально ориентированных научно-производственных агломераций», — сказал Сергей Кабышев.

Комитет Государственный Думы по науке и высшему образованию уделяет особое внимание мерам развития наукоградов, включая налогово-бюджетное стимулирование, обеспечение сбалансированного развития научно-производственного комплекса наукоградов и общей городской среды, совершенствование организационных, пространственно-территориальных и иных аспектов функционирования наукоградов. В поле внимания находятся и вопросы взаимосвязи наукоградов с иными существующими формами интеграции науки и производства.

«Жду предложений со стороны научного и профессионального сообществ по усилению роли наукоградов в реализации планов прорывного развития экономики России», — подытожил парламентарий в своём телеграм-канале.

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