Сергей Павловский выпустит песню на стихи Михаила Гуцериева

Общество
30 августа 2023

Победитель вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов» на телеканале «Россия 1», певец, композитор, педагог Сергей Павловский готовится представить осенью песню «Живое сердце» на стихи поэта Михаила Гуцериева и музыку Игоря Крутого.

Это не первый опыт работы исполнителя с Михаилом Гуцериевым – победу на вокальном проекте «Ну-ка, все вместе!» Сергей Павловский одержал как раз с песней «Ты не целуй» на его стихи и музыку Вадима Усланова.

Перед началом записи песни «Живое сердце» была проведена кропотливая работа со стихами, звуком, авторами и исполнителем вёлся поиск лучшего варианта и единого мнения – в данном варианте песня прозвучит максимально пронзительно и честно.


По мнению Сергея Павловского определяющей в песне стала очень сильная, философская, глубокая и проникновенная строчка «Костер любви сильнее, чем боль». Герой стремится доказать себе и донести до людей происходящее в его жизни. Ведь та боль, которая присутствует в нашей жизни, в наших отношениях, по существу, неизбежна, и лечится она пламенем любви.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Фестивальное Движение «Книжные маяки России» запустил масштабный книжный проект «Читающий август»

Экономика

Компания Chery Automotive установила более 100 AMR ForwardX на своем суперзаводе

Общество

Кризис среднего возраста — принять и преодолеть

Мир

CGTN: BRICS приглашает новых членов: что это значит для всего мира?