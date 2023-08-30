Сергей Павловский выпустит песню на стихи Михаила Гуцериева

Победитель вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов» на телеканале «Россия 1», певец, композитор, педагог Сергей Павловский готовится представить осенью песню «Живое сердце» на стихи поэта Михаила Гуцериева и музыку Игоря Крутого.

Это не первый опыт работы исполнителя с Михаилом Гуцериевым – победу на вокальном проекте «Ну-ка, все вместе!» Сергей Павловский одержал как раз с песней «Ты не целуй» на его стихи и музыку Вадима Усланова.

Перед началом записи песни «Живое сердце» была проведена кропотливая работа со стихами, звуком, авторами и исполнителем вёлся поиск лучшего варианта и единого мнения – в данном варианте песня прозвучит максимально пронзительно и честно.



По мнению Сергея Павловского определяющей в песне стала очень сильная, философская, глубокая и проникновенная строчка «Костер любви сильнее, чем боль». Герой стремится доказать себе и донести до людей происходящее в его жизни. Ведь та боль, которая присутствует в нашей жизни, в наших отношениях, по существу, неизбежна, и лечится она пламенем любви.