Сергей Пергаев: «Мастер-план города должен превратиться в информационную модель агломерации»

В РФ в 2024 году начинается реализация программы, в рамках которой будет разработано 200 мастер-планов городов, включая малые и крупные. Соответствующее поручение дал Президент Владимир Путин.

По мнению Сергея Пергаева, креативного директора и основателя Pergaev Bureau, мастер-план следует создавать в качестве информационной модели агломерации. В нем должны быть учтены сведения относительно экономического потенциала развития не освоенных территорий, данные об обеспеченности инфраструктурой и сервисами, а также статистические показатели существующей застройки. Пользу от проработанных мастер-планов получат как жители города, так и бизнес с властью, считает Пергаев. Данная информационная модель должна связать все эти стороны. Иными словами, требуется переосмыслить насыщение городской среды инфраструктурой.

Информация должна быть максимально полной по всем земельным участкам, при этом важно, чтобы она обновлялась по мере изменения ситуации. Еще один момент: процесс должен быть автоматизирован. Так будут созданы условия для активно развивающейся и сбалансированной городской среды.