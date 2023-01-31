Сергей Собянин назвал число пользователей МЭШ

Москва
31 января 2023

На данный момент число пользователей Московской электронной школы достигло 2,8 млн пользователей. Это учащиеся, их родители и учителя. Ежедневно сервисы электронной школы посещают 4,5 млн человек, сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин.

В цифровом «Портфолио учащегося» МЭШ, где учащимися публикуется информация о своих творческих, научных, спортивных успехах, данные хранятся 5 лет. Собянин обещает и впредь развивать МЭШ, дополнять новую образовательную реальность востребованными сервисами и качественным контентом, сообщает Правда.ру.

Отметим и сервис «Электронный дневник», задача которого – постоянное информирование учащихся об актуальном расписании занятий, а родителей об успеваемости их детей. Здесь же можно оперативно связаться с учителями и получить от них ответ на все интересующие вопросы.

У платформы есть и мобильная версия. К моменту написания этой статьи она скачана уже свыше 2 млн раз.

Платформа содержит и раздел для учителей «Электронный журнал», помогающий выставлять оценки, корректировать расписание уроков, задавать работу на дом.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Новости

Подведены итоги всероссийского проекта «Поём оперу вместе»

Общество

Россияне оформили льготную ипотеку в Сбере на рекордные 1 трлн рублей

Москва

Более 100 электронных услуг запустили или модернизировали на портале mos.ru в 2022 году

Общество

Подписан меморандум между Karpowership и Украиной