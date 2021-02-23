Сергей Зинин занял должность вице-президента по бизнес-консалтингу Customertimes

Компания Customertimes с удовлетворением объявляет о назначении Сергея Зинина на должность главного вице-президента по отраслевым вертикалям и бизнес-консультированию.

Г-н Зинин переходит в Customertimes со своей должности старшего директора по бизнес-консультированию компании Salesforce. В компании Customertimes он будет заниматься формированием нашей стратегии выхода на рынок для основных отраслевых вертикалей и внедрением практики бизнес-консультирования для удовлетворения наплыва клиентских запросов на услуги стратегического консультирования.

«Customertimes — выдающийся технический ресурс для решения сложных практических вопросов, — говорит г-н Зинин. — В перспективе мы повысим уровень взаимоотношений с нашими клиентами по всему миру, чтобы помогать им в решении проблем, связанных с бизнесом, таких как рост выручки, сокращение затрат, снижение рисков и пр.

Наша компания, насчитывающая более 1200 сотрудников на 9 рынках и в 63 странах, известна тем, что ежедневно занимается решением крайне сложных проблем. Пришло время использовать эти отраслевые знания, сочетая их с нашим обширным практическим опытом, внедряя наши новейшие разработки в качестве независимого поставщика ПО и предлагая более выверенные бизнес-решения».

«Мы очень рады видеть Сергея в нашей команде, — говорит технический директор компании Customertimes Роман Худяков. — Благодаря уникальному сочетанию стратегического видения и знаний в области консалтинга он является идеальным кандидатом на эту должность. Он проделал безупречную работу в компании Salesforce, и мы с нетерпением ждем возможности направить его огромный багаж знаний на работу с нашими клиентами».

Г-н Зинин с радостью вливается в растущую группу экспертов, входящих в команду Customertimes.

«Многие консультанты рекомендуют организациям план дальнейших действий, но очень мало таких советов основано на практических знаниях, которые превращают «что» и «зачем» в «как», — говорит он. — Я рад своей возможности помочь в формировании уникального подхода к ответам на эти важные вопросы, который позволит нашим клиентам быстрее достигать своих целей».