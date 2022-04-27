Сергунина: В Москве стартовала программа льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

В Москве стартовала программа субсидирования ставки по договорам факторинга для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Теперь компании, которые работают на условиях отсрочки платежа, могут воспользоваться факторинговым финансированием. Этот инструмент входит в программу льготного кредитования в рамках городских мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Воспользоваться субсидированием ставки предприниматели могут до 31 декабря 2022 года», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы НатальиСергуниной.

Отмечается, что новая мера поддержки будет интересна поставщикам и дистрибьютерам, которые реализуют свою продукцию в рассрочку. Максимальный размер ставки по данной разновидности заемного финансирования составит 14,5%.

Поясняется, что мера поддержки предусматривает льготное финансирование клиента в течение одного года при портфеле не более 100 млн руб. Для получения субсидий необходимо иметь статус малого или среднего предприятия и регистрацию в качестве налогоплательщика на территории Москвы. К данной программе уже присоединились три организации: «СберФакторинг», «ПСБ Факторинг» и «Открытие Факторинг».

«При поддержке правительства Москвы у поставщиков появилась возможность привлекать «короткие» деньги на более выгодных условиях. Уверен, программа льготного субсидирования факторинга будет востребована среди предпринимателей Москвы и позволит им сохранить бизнес-процессы и стабилизировать систему поставок», — пояснил генеральный директор «СберФакторинг» Игорь Лысенко, которого цитируют в сообщении.