Серхио Рамос хочет вернуться в «Севилью»

Спорт
29 июня 2023

Бывший центральный защитник «ПСЖ» и мадридского «Реала» Серхио Рамос заинтересован в возвращении в свой родной клуб «Севилью» этим летом. Легендарный игрок обороны выиграл за свою карьеру множество трофеев, но намерен провести на профессиональном уровне еще несколько лет. Приход такого опытного футболиста помог бы «Севилье» побороться за место в топ-4 Примеры в следующем сезоне. По мнению аналитиков букмекерской конторы Leon, главным фаворитом грядущего сезона в Испании является «Барселона». Для удобства в использовании можно бк леон скачать приложение совершенно бесплатно на сайте «РБ».

Контракт 37-летнего Рамоса с «ПСЖ» истекает в ближайшие дни, обе стороны решили не продлевать соглашение, поэтому испанец станет свободным агентом. По сообщениям различных источников, Серхио хочет вернуться в «Севилью», из которой перебрался в «Реал» 18 лет назад. При этом защитник отвергает очень выгодные предложения из Саудовской Аравии ради возвращения в южную Испанию.

Одного желания Рамоса недостаточно – «Севилья» не горит желанием подписывать возрастного защитника, который в последние годы своей карьеры подвержен травмам. Испанский клуб не начинал вести переговоры с Серхио, который готов пойти на значительное сокращение заработной платы ради возвращения в стан родной команды. 

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