Серия тематических трансляций состоится на портале «Культура.РФ» и видеоплатформе «Русские сезоны»

На видеоплатформе «Русских сезонов» стартует проект, подготовленный совместно с порталом «Культура.РФ». Серию тематических трансляций откроет музыкальная неделя с Залом Зарядье.

Специальный проект «Неделя музыки» – это марафон трансляций с участием постоянных резидентов видеоплатформы «Русских сезонов», который стартует в конце апреля. Каждая неделя станет тематической, показы начнутся с музыкальных концертов и подарят зрителям уникальную возможность каждый день становиться причастными к завораживающим и неординарным концертам. Трансляции пройдут в социальных сетях «Русских сезонов» и на портале «Культура.РФ».

Миссия проекта – погрузить в атмосферу и таинство классических постановок и помочь стать частью действа.

Первые трансляции пройдут вместе с самобытными музыкальными концертами из Зала Зарядье. Начиная с 25 апреля ценители музыки смогут наслаждаться трансляциями каждый день до конца недели.

«От всей души хочется поздравить Зал Зарядье с первым юбилеем – 5 лет! Это настоящий культурный феномен, который объединяет классику и современность и становится проводником между прошлым и настоящим. Мы рады продолжить сотрудничество с Залом Зарядье, который уже стал одним из символов культурной жизни не только столицы, но и всей России. Уверен, что с каждым годом количество офлайн-зрителей будет только расти, а наш онлайн-сервис даст возможность каждому зрителю приобщиться к прекрасному из любой точки мира», – отметил директор проекта «Русские сезоны» Алексей Лебедев.

25 апреля состоится показ концерта «Открытие года Скрябина» при участии Юрия Башмета (альт), Бориса Березовского (фортепиано), Петра Айду (фортепиано). В этом году отмечается 150-летие композитора, его имя в музыкальном мире связано с мистикой в музыке.

Скрябин воспринимал жизнь каждого человека и всей цивилизации как ступень на пути к духовному преображению. Согласно его дневниковым записям, инструментом, который должен привести человечество к слиянию с его божественной природой, является искусство. Во время исполнения музыки предполагалось воздействие на все органы чувств человека, однако особое внимание должно было уделяться зрительному восприятию.

26 и 27 апреля в двух частях пройдут трансляции концертов «Чайковский-марафон», посвященных великому композитору, в рамках фестиваля ArsLonga. Сольные партии исполнят Нарек Ахназарян (виолончель), Иван Рудин (фортепиано), Равиль Ислямов (скрипка), Филипп Копачевский (фортепиано) под аккомпанемент Московского государственного симфонического оркестра.

28 апреля состоится трансляция в рамках Фестиваля актуальной классики re:Formers: пройдет показ концерта квартета Habanera Saxophone Quartet (Франция). Кристиан Вирт (сопрано-саксофон), Сильвен Малезьё (альт-саксофон), Фабрицио Манкузо (тенор-саксофон), Жиль Трессос (баритон-саксофон) стремятся десакрализировать академические концерты, играя без фраков и соединяя в одной программе, к примеру, сочинения Баха и Райха, Дворжака и Лигети.

Квартет выступал в парижском Театре де ла Вилль, участвовал в фестивалях в Нанте («Безумные дни»), Эпо, Париже (фестиваль Института исследования и координации акустики и музыки IRCAM), Монпелье (Радио Франс), Арке («Баховская академия»).

29 апреля зрители увидят зарисовки с XI Московского музыкального фестиваля «Владимир Спиваков приглашает», в рамках которого Национальный филармонический оркестр России под управлением дирижера Владимира Спивакова совместно с Марией Дуэньяс (скрипка, Испания) исполнят Концерт № 1 для скрипки с оркестром соль минор, op. 26 М. Бруха и Симфонию № 4 ми минор, op. 98 И. Брамса.

Владимир Спиваков много лет уделяет особое внимание молодым талантам и принимает самое активное участие в судьбе тех, кто олицетворяет собой будущее исполнительского искусства. Это творческое общение, считает маэстро, обогащает всех. Он традиционно приглашает на свой фестиваль молодых музыкантов, громко заявивших о себе большими конкурсными победами. В последние годы одной из фавориток маэстро стала скрипачка из Испании Мария Дуэньяс.

По словам Генерального директора Зала Зарядье Ольги Жуковой: «Проект «Русские сезоны» привлекает в ряды слушателей классической музыки зрителей всех возрастов. Но самое главное, что проект позволяет увидеть лучшие концерты из Зала Зарядье в самых дальних уголках нашей страны. Там, где пока нет залов такого уровня. Зрители могут не только услышать исполнителей мирового уровня онлайн, но и оценить нашу акустику, всю красоту Большого зала, спроектированного российскими архитекторами и построенного нашими, отечественными строителями».

Миссия Зала Зарядье – привлекать, развивать и укреплять интерес слушателей к академической музыке всех жанров, а также вдохновлять профессиональное музыкальное сообщество на неустанное развитие и совершенствование.

Это первый в России зал-трансформер, его технологические параметры превосходят аналогичные возможности всех концертных залов России. С момента открытия Зала Зарядье для москвичей и гостей столицы стало доступно уникальное концертное пространство с прекрасной акустикой и принципиально новым форматом посещения концертов.

Трансляции концертов состоятся на портале «Культура.РФ», официальном сайте «Русских сезонов» и в социальных сетях проекта. Время начала традиционно в 20:00 по московскому времени.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org

Справочная информация:

«Русские сезоны» ‒ это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В 2017 году в Японии состоялось 238 мероприятий в 100 городах с участием 29 учреждений культуры. В 2018 году в Италии ‒ 310 мероприятий, которые охватили 74 города и 87 учреждений-участников. В 2019 году глобальный культурный проект «Русские сезоны» прошел в Германии. 473 мероприятия в 90 городах с участием 90 российских коллективов триумфально представили русскую культуру миллионам немецких зрителей. В 2020 году принимающими странами стали Франция, Бельгия и Люксембург. В 2021 году состоялась серия мероприятий в Республике Корея и Королевстве Бельгия. Всего за время существования проект «Русские сезоны» покорил более 13 миллионов зрителей.

Для иностранных и российских поклонников русской культуры была запущена видеоплатформа «Русских сезонов», чтобы обеспечить доступ к культурному контенту России и продолжить проект несмотря на ограничительные меры. Проект является бесплатной медиатекой для видеоматериалов участников «Русских сезонов». В специально созданном разделе на сайте представлены события ведущих учреждений культуры и творческих коллективов России, а также цикл видеоэкскурсий Discovering Russia with Russian Seasons. Все трансляции сопровождаются переводом на английский язык.

«Культура.РФ» ‒ гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре России, который рассказывает об интересных и значимых событиях и людях в истории литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, а также о народных традициях и памятниках природы. Все материалы доступны пользователям портала бесплатно. Куратор портала ‒ Министерство культуры Российской Федерации.

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