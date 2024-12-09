Сертификаты на впечатления становятся популярными подарками в России

Социальный тренд на «баланс и эффективность» проник, пожалуй, не только в сферу коммуникаций и личных тренингов, но и в сферу услуг, породив среди россиян новый спрос на необычные сюрпризы и поздравления. По убеждению экспертов, банальные подарки уже не вызывают восторга, всё большую популярность приобретают сертификаты на впечатления. Они позволяют превратить памятную дату в яркий, незабываемый и полезный праздник для друзей и близких. Эксперт и генеральный директор компании «Море Эмоций» Василий Долиденок рассказал о новых трендах в поздравлениях и преимуществах впечатлений в качестве подарка.

«Впечатлительные» подарки начали набирать популярность несколько лет назад, когда стало очевидно, что материальные вещи стали слишком быстро терять ценность и способность принести радость. По словам специалиста Василия Долиденка, генерального директора компании «Море Эмоций», сегодня в России пользуются спросом эксклюзивные мастер-классы, экстремальные приключения и расслабляющие мероприятия.

«Огромный поток запроса идет на индивидуальные мастер-классы. Можно подарить любимому человеку сертификат на кулинарный мастер-класс, урок живописи, танцев или даже обучение игре на музыкальном инструменте или езде на лошади. Такой подарок позволит попробовать что-то новое, отвлечься от рутины и оставит впечатления на всю жизнь», – рассказывает Василий Долиденок. «Также советую рассмотреть в качестве подарка настоящее экстремальное приключение, если ваш друг, родственник или партнер любит адреналин. Тогда такой сертификат-подарок станет отличным выбором. Это может быть прыжок с парашютом, катание на квадроциклах, сплав по реке или даже полёт на параплане. Такие приключения подарят незабываемые эмоции и зарядят энергией на долгое время. Для тех, кто ценит заботу о своём теле и здоровье, идеальным подарком станут сертификаты на спа-процедуры. А можно выбрать массаж, обертывания, ароматерапию или другие процедуры, которые помогут расслабиться и восстановить силы».

Несомненно, среди преимуществ «впечатляющих подарков» оригинальность, универсальность, популярность и небанальность среди надоевших ненужных вещей, а также «получение новых знаний, навыков и впечатлений, положительно влияющих на эмоциональное состояние человека и его развитие. Такой подарок не забыть никогда»», – добавил эксперт.

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