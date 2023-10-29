Сетевой саммит Huawei 2023: в центре внимания — Huawei CloudCampus

Европейский сетевой саммит Huawei Network Summit (HNS) 2023 прошел в Мюнхене. Центральное место на этом мероприятии заняла секция по кампусным сетям Huawei на тему «Повышение уровня отраслевой интеллектуальности благодаря высококачественной 10-гигабитной сети CloudCampus». Участники, представляющие различные отрасли, обсудили такие актуальные темы, как рост инвестиций в цифровизацию предприятий и ускорение процессов цифровой трансформации в Европе, и получили актуальное представление о философии Huawei, а также о передовых технологиях высококачественных кампусных сетей со скоростью передачи данных 10 Гбит/с. Все это будет способствовать повышению уровня организации офисной работы в различных отраслях, таких как государственные услуги, образование, здравоохранение, розничная торговля и производство в Европе.

Цифровая и интеллектуальная модернизация стала важной тенденцией во всем мире. В связи с этим страны и предприятия последовательно вступают на путь интеллектуальной трансформации. На этом фоне Кевин Янг (Kevin Yang), вице-президент по вопросам кампусных сетей в линейке продуктов Huawei для передачи данных, выступил с содержательным докладом под названием «Высококачественная 10-гигабитная сеть CloudCampus: оптимальное сочетание скорости, простоты и удобства использования».

Из-за ускорения процесса цифровой трансформации, резкого увеличения количества интеллектуальных терминалов, роста масштабов сетей и наплыва аудио- и видеотрафика эксплуатация и обслуживание сетей стали сложными, как никогда прежде. Это создает громадные трудности для корпоративных кампусных сетей с точки зрения сверхширокополосной связи, простоты, удобства использования и эксплуатации. Для преодоления этих проблем Huawei предлагает высококачественное 10-гигабитное решение CloudCampus с четырьмя уникальными свойствами: сверхскоростной доступ, удобство использования, упрощенная архитектура, упрощенная эксплуатация и обслуживание. Это перспективное решение позволяет существенно улучшить пользовательский опыт, кардинальное повысить качество беспроводной офисной связи, видеоконференцсвязи и обслуживания сети в корпоративных кампусах.

Улучшенные возможности беспроводной офисной связи

Линейка продуктов Huawei AirEngine Wi-Fi 7 обеспечивает рекордно высокую скорость передачи данных — 18,67 Гбит/с. Как было продемонстрировано на HNS в этом году, Huawei AirEngine Wi-Fi 7 отличается сверхвысокой скоростью передачи данных по одному терминалу и пропускной способностью точки доступа. Помимо этого, точки доступа Huawei AirEngine Wi-Fi 7 используют множество инновационных технологий, таких как интеллектуальные антенны с динамическим зумом, координация между несколькими точками доступа (Coordinated Spatial Reuse, CoSR) и AI-роуминг, обеспечивая пропускную способность беспроводной сети до 10 Гбит/с и интеллектуальное планирование мультимедиа. Таким образом, одна точка доступа AirEngine Wi-Fi 7 поддерживает до 120 одновременных пользователей с высокой плотностью на рабочих местах без каких-либо ограничений скорости и пропускной способности сервисов загрузки. Все эти особенности делают Huawei AirEngine Wi-Fi 7 оптимальным решением для офисных сценариев с высокой плотностью пользователей.

Улучшенные возможности аудио- и видеосвязи

В наши дни видеоконференцсвязь стала новой нормой, значительно улучшив обмен информацией между сотрудниками и эффективность их работы. Следуя в этом русле, компания Huawei выпустила первое в отрасли решение для обеспечения качества аудио- и видеоконференций. Это многофункциональное решение интеллектуально идентифицирует популярные на рынке приложения для видеоконференцсвязи и осуществляет приоритетное планирование аудио- и видеотрафика. За счет этого трафик аудио- и видеоконференций всегда находится в скоростном режиме, а видеоконференции проходят без сбоев даже в условиях перегруженной сети. С помощью этого решения кампус с 10 000 пользователями может рассчитывать на стабильную видеоконференцсвязь.

Улучшенные возможности эксплуатации и обслуживания

Компания Huawei запустила инновационную функцию цифровой карты для кампусных сетей на основе своей NCE-платформы iMaster. Эта цифровая карта обеспечивает одномоментную видимость на четырех уровнях (уровень пользователя, объекта, приложения и сети), односекундную демаркацию неисправностей, оптимизацию работы в одно нажатие мыши и операции в три шага для решения 90% задач эксплуатации и обслуживания. Все это в конечном итоге в 10 раз повышает эффективность эксплуатации кампусной сети и создает беспрецедентный опыт эксплуатации и обслуживания.

Благодаря такому улучшению организации офисной работы высококачественное 10-гигабитное решение Huawei CloudCampus поможет европейским предприятиям ускорить свой процесс интеллектуальной трансформации за счет непрерывных инноваций.