Сезон ОРВИ и гриппа 2023-2024: эпидемиологи предупреждают о росте заболеваемости

Эпидемиологи предупреждают, что в сезоне 2023-2024 годов в России ожидается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Специалисты связывают это со следующими факторами:
- После длительной изоляции в период пандемии COVID-19 иммунитет населения ослаблен. Иммунитет людей не получали «тренировался», контактируя с другими сезонными вирусами.
- У многих переболевших ковидом наблюдается нарушение иммунного ответа и стирание иммунологической памяти. Это делает их более уязвимыми перед другими инфекциями.
Чтобы укрепить иммунитет перед сезоном ОРВИ и гриппа, врачи рекомендуют:
- Есть здоровую пищу, богатую витаминами и минералами. Ограничить тяжелую и жирную пищу для снижения нагрузки на ЖКТ. Здоровый пищеварительный тракт способствует повышению иммунитета.
- Заниматься умеренными физическими упражнениями. Ходьба, езда на велосипеде, йога улучшают циркуляцию крови и иммунный ответ.
- Регулярно мыть руки теплой водой и мылом не менее 20 секунд. Или использовать санитайзер. Это помогает предотвратить распространение вирусов.
- Использовать медицинские маски в местах скопления людей. Они могут помочь предотвратить заражение вирусами.
Соблюдение этих рекомендаций поможет укрепить иммунитет и снизить риск заболевания в предстоящем сезоне ОРВИ и гриппа. Начните уделять внимание иммунитету уже сейчас.
Противовирусные препараты и симптоматическое лечение: что включает новый стандарт Минздрава
Новый стандарт лечения ОРВИ
Минздрав России в октябре 2023 года скорректировал рекомендации по лечению гриппа и простуды, новый подход включает:
- Использование противовирусных препаратов, таких как Риамиловир, Рафамин, Тилорон и Умифеновир. Они могут помочь организму быстрее справиться с вирусом.
- Применение препаратов, способных активировать иммунитет, например, Циклоферона и Эргоферона. Это необходимо для укрепления иммунитета и более эффективной борьбы с вирусом.
- Использование меглюмина натрия сукцинат для восстановления водно-электролитного баланса, что помогает снизить обезвоживание и усталость.
- Симптоматическое лечение, включая прием парацетамола и ибупрофена для снижения температуры. А также препаратов для облегчения кашля, как, например, Ренгалин или Синекод, и заложенности носа.
Данный подход позволяет сократить продолжительность лечения ОРВИ с 15 до 7 дней. Противовирусные препараты и иммуностимуляторы помогут организму быстрее справиться с вирусом, а симптоматическое лечение облегчит неприятные симптомы. Все это вместе взятое позволит пациентам быстрее восстановиться после болезни. Новый стандарт лечения ОРВИ, разработанный Минздравом России, ориентирован на максимальную эффективность и комфорт пациентов.