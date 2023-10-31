Сезон ОРВИ и гриппа 2023-2024: эпидемиологи предупреждают о росте заболеваемости

Эпидемиологи предупреждают, что в сезоне 2023-2024 годов в России ожидается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Специалисты связывают это со следующими факторами:

После длительной изоляции в период пандемии COVID-19 иммунитет населения ослаблен. Иммунитет людей не получали «тренировался», контактируя с другими сезонными вирусами.

У многих переболевших ковидом наблюдается нарушение иммунного ответа и стирание иммунологической памяти. Это делает их более уязвимыми перед другими инфекциями.

Чтобы укрепить иммунитет перед сезоном ОРВИ и гриппа, врачи рекомендуют:

Есть здоровую пищу, богатую витаминами и минералами. Ограничить тяжелую и жирную пищу для снижения нагрузки на ЖКТ. Здоровый пищеварительный тракт способствует повышению иммунитета.

Заниматься умеренными физическими упражнениями. Ходьба, езда на велосипеде, йога улучшают циркуляцию крови и иммунный ответ.

Регулярно мыть руки теплой водой и мылом не менее 20 секунд. Или использовать санитайзер. Это помогает предотвратить распространение вирусов.

Использовать медицинские маски в местах скопления людей. Они могут помочь предотвратить заражение вирусами.

Соблюдение этих рекомендаций поможет укрепить иммунитет и снизить риск заболевания в предстоящем сезоне ОРВИ и гриппа. Начните уделять внимание иммунитету уже сейчас.

Противовирусные препараты и симптоматическое лечение: что включает новый стандарт Минздрава

Новый стандарт лечения ОРВИ

Минздрав России в октябре 2023 года скорректировал рекомендации по лечению гриппа и простуды, новый подход включает:

Использование противовирусных препаратов, таких как Риамиловир, Рафамин, Тилорон и Умифеновир. Они могут помочь организму быстрее справиться с вирусом.

Применение препаратов, способных активировать иммунитет, например, Циклоферона и Эргоферона. Это необходимо для укрепления иммунитета и более эффективной борьбы с вирусом.

Использование меглюмина натрия сукцинат для восстановления водно-электролитного баланса, что помогает снизить обезвоживание и усталость.

Симптоматическое лечение, включая прием парацетамола и ибупрофена для снижения температуры. А также препаратов для облегчения кашля, как, например, Ренгалин или Синекод, и заложенности носа.

Данный подход позволяет сократить продолжительность лечения ОРВИ с 15 до 7 дней. Противовирусные препараты и иммуностимуляторы помогут организму быстрее справиться с вирусом, а симптоматическое лечение облегчит неприятные симптомы. Все это вместе взятое позволит пациентам быстрее восстановиться после болезни. Новый стандарт лечения ОРВИ, разработанный Минздравом России, ориентирован на максимальную эффективность и комфорт пациентов.