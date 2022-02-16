Сферогель: на каблуках через неделю после травмы

Людмила подвернула ногу, когда затемно возвращалась домой с работы. Сильная, острая боль пронзила лодыжку и усиливалась при любой попытке пошевелить стопой.

Когда в травмпункте стянула сапог, стало ясно: быстро на обе ноги она не встанет. Отёк в месте повреждения нарастал на глазах, особенно в месте перехода голени в стопу. Сосуды порвались, проявился багровый синяк.

К счастью, рентген не показал перелома и гипс накладывать не стали. Однако наутро нога приобрела синюшный оттенок и наступить на неё было невозможно от боли. Людмиле привезли костыли. Приняв обезболивающее, она поехала на работу –– с надеждой, что травма несерьёзная и надо потерпеть пару дней.

Однако ни через два дня, ни через пять боль не становилась меньше. Передвигаться женщина могла теперь только с костылями. Как вспоминает Людмила, ходить на костылях «было очень неприятно». Нормальным сроком восстановления врачи называли 3-4 недели, хотя гарантий услышать не удалось.

Тревожили мысли, как руководить производством в таком состоянии, на сколько это затянется. Вдобавок выяснилось, что не такие уж «пустяковые» травмы связок и мышц в голеностопе могут иметь серьезные отдаленные последствия. В 45 лет успешной привлекательной женщине не очень хотелось «хромать до самой пенсии».

– На протяжении недели моих мучений я искала пути облегчения, – рассказывает Людмила. – Мне посоветовали травматолога, который работает с каким-то чудодейственным гелем. Мне обкололи сустав Сферогелем. В этот же вечер я обратила внимание, что наступаю полностью на всю стопу. А дальше каждый день приносил облегчение.

Из-за физических нагрузок, возрастной дегенерации и просто случайности каждый из нас может попасть в подобную ситуацию. Повреждения сухожилий, связок и мышц стали распространенной клинической проблемой.

К сожалению, травматологи констатируют, что поврежденные сухожилия заживают медленно и редко сохраняют структурную целостность и механическую прочность здорового сухожилия. Мы попросили прокомментировать действие препарата СФЕРО®гель практикующего врача травматолога-ортопеда больницы Научного Центра РАН Ирину Соловьёву.

– СФЕРО®гель при подобных травмах мы начали применять сравнительно недавно, –рассказала врач. – Это запатентованный препарат, разработка российских учёных, созданный на основе научно обоснованного биоинженерного подхода. СФЕРО®гель является биоимплантатом нового поколения, его применение показывает самые высокие регенераторные свойства.

По свидетельству медиков, в месте введения Сферогеля организм запускает функции самовосстановления повреждённых тканей. В ходе исследований было зафиксировано восстановление волокон сухожилий и новых кровеносных сосудов в месте травмы. Эффективность применения гетерогенного имплантируемого геля СФЕРО®гель при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата подтверждена при лечении 160-ти пациентов больницы Научного Центра РАН.

– Мы давно ждали такой препарат. Внедрение Сферогеля в клиническую практику обосновано необходимостью в имплантате именно с такими характеристиками и свойствами, – подчеркнула эксперт.

Людмила – одна из пациенток, которой посчастливилось в нужное время, не запуская травму, найти врача и больницу, где работают с прогрессивными методиками.

– Если вы испытываете боль, не ждите, – говорит она. – Самым удивительным для моих сотрудников было то, что я пришла на корпоратив на высоких каблуках и даже не хромала. А прошло чуть больше недели!

Как сообщили авторы препарата СФЕРО®гель, которые проводили свои исследования совместно с учеными Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова, препарат прошёл клинические испытания и доступен для пациентов во всех регионах России.