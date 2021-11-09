СФЕРО®гель. Ремонт суставов во время пандемии станет проще

Острая боль в плече или в колене во время пандемии. Эти симптомы знаменуют начало состояния, которое нарушает жизнь работоспособного человека на несколько месяцев. Эксперты в области ортопедии высказывают предположения о том, что если вы заразились коронавирусом, то ваше тело находится в состоянии усиленного воспалительного процесса, а рост обращений на боль в суставах, по сути, является проблемой воспаления.

Сегодня около 10% всего населения планеты и почти 50% всех лиц старше 50 лет страдает остеоартрозом. Собственная способность суставов к заживлению остается низкой, несмотря на различные попытки лечения дефектов. Следовательно, есть место для нового медицинского подхода, который превосходит принятые раньше методы.

Использовать потенциал биоимплантов для восстановления костно-хрящевых дефектов предложила группа российских специалистов в результате исследования совместно с учеными ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России и АНО «Институт медико-биологических исследований и технологий». Разработчиками создан препарат СФЕРО®гель, который содержит компоненты внеклеточного матрикса, что делает его уникальным. СФЕРО®гель способен создавать условия для восстановления организмом повреждённых тканей.

Для применения биоимпланта не требуется хирургическое вмешательство. Препарат СФЕРО®гель может быть введён врачом инъекционно. По словам одного из авторов разработки, генерального директора АО «БИОМИР сервис» Надежды Перовой, результаты исследований показывают, что восстановление тканей с помощью рассасывающихся биоимплантов является многообещающим новым подходом. СФЕРО®гель зарегистрирован в Российской Федерации и в ряде стран ближнего зарубежья.

Производство препарата организовано компанией «БИОМИР сервис», которая производит имплантаты для тканевой инженерии и регенеративной медицины.