Международная розничная сеть kari и компания Disney в России и СНГ продолжили плодотворное сотрудничество и представляют новый совместный проект по мотивам художественного фильма Disney и Yellow Black and White «Последний богатырь: Корень зла», премьера которого запланирована на январь 2021 года.

Путешествие в сказку начинается уже сегодня, вместе с выходом нового удобного приложения kari. Специально для российских покупателей сети, пользователей приложения, разработана масштабная маркетинговая кампания — «Шагни в сказку с kari»!

Чтобы стать её участником, нужно скачать приложение kari, совершить c 30 сентября по 17 ноября покупки в фирменных магазинах в любом доступом формате – kari, kari KIDS, kari.com или в приложении. За каждую покупку в приложении будут начислены «волшебные монеты», 1 монета за каждые 500 рублей в чеке.

Монеты можно обменять на яркие подарки с символикой фильма «Последний богатырь: Корень зла». А ещё у пользователей нового приложения есть возможность попасть на эксклюзивный премьерный показ фильма, который стал продолжением популярной киносказки — самого кассового российского фильма в 2017 году.

В настоящий момент компания kari является одним из ведущих игроков обувного рынка сегмента масс-маркет. В 2020 году компания взяла курс на открытие гипермаркетов площадью до 2000 квадратных метров. Так же kari активно развивает digital-направление и он-лайн торговлю.

О компании Disney в России

«Уолт Дисней Компани СНГ», дочерняя компания The Walt Disney Company, была основана в апреле 2006 года. В России и странах СНГ компания развивает производство и прокат кинофильмов; сценические постановки; производство и дистрибуцию телевизионного контента, Канал Disney, лицензирование потребительских товаров — одежды, игрушек, товаров для детей, канцелярских принадлежностей, продуктов питания, косметических товаров и др.; лицензирование издательской деятельности — книг и журналов для детей; производство и дистрибуцию цифрового видео, игр для консолей, мобильных и онлайн-игр, а также развивает направление тематических парков и круизные путешествия Disney среди российских туристов. Подробнее о компании на сайте www.disney.ru и disney.ru/about

О компании kari:

kari — лидер рынка повседневной обуви в России, Казахстане и Республике Беларусь, предлагающий широкий ассортимент женской, мужской и детской обуви и аксессуаров, представленный в магазинах собственной розничной сети. На сегодняшний день международная сеть kari насчитывает более 1100 магазинов в более чем 550 городах и продолжает свое активное развитие. www.kari.com