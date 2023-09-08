Shanghai Electric демонстрирует высокие финансовые показатели по итогам полугодия

Компания Shanghai Electric использовала рыночные возможности для значительного роста в первой половине 2023 года, оптимизируя свою корпоративную стратегию для решения глобальных экономических проблем.

В течение отчетного периода Shanghai Electric продвигалась по пути низкоуглеродной трансформации и выполнения обязательств по использованию чистых и возобновляемых источников энергии для поддержки поставленной Китаем «двухуглеродной» цели. В первом полугодии объем новых заказов на оборудование для атомной и высокоэффективной экологически чистой тепловой энергетики увеличился на 182,33% и 386,67% соответственно, что позволило достичь рекордных показателей выручки и прибыли.

В первом полугодии 2023 года операционная выручка составила 53,078 млрд юаней, что на 5,54% больше, чем в предыдущем году. После убытков в 2022 году чистая прибыль акционеров выросла до 590 млн юаней. Объем заказов на энергетическое оборудование, промышленное оборудование и комплексные услуги составил 82,01 млрд юаней, увеличившись на 38,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в результате чего объем портфеля заказов за июнь составил 284,18 млрд. юаней, увеличившись на 5,8%.

Сегмент энергетического оборудования лидирует по темпам роста

Являясь мировым лидером в области энергетического оборудования, компания модернизирует свою промышленную структуру для содействия клиентам в экологическом развитии. Операционный доход сектора энергетического оборудования за первое полугодие составил 25,677 млрд юаней, увеличившись на 5,8%, а валовая прибыль — 19,4%. Прибыль выросла на 63,4% и составила 518 млн юаней.

В первом полугодии объем заказов в сфере атомной энергетики компании Shanghai Electric достиг 7,815 млрд юаней, увеличившись на 182,33%. К числу достижений относятся заказы на высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы четвертого поколения, коммерческая эксплуатация первого реактора Hualong One на западе Китая, а также заявки на создание экспериментальной установки для ядерного синтеза.

Прошлогодний рекорд заказов на оборудование для угольной энергетики был превышен в четыре раза, достигнув в первом полугодии 22,679 млрд юаней.

Стимулирование перехода на новые источники энергии

Следуя плану действий для реализации двухуглеродной цели, компания Shanghai Electric добилась значительного прогресса в достижении своих целей по снижению углеродного следа: пика углеродных выбросов до 2035 года и углеродной нейтральности по всей сбытовой цепочке к 2055 году. Это открывает возможности для развития солнечной и водородной энергетики и демонстрирует стремление Китая к декарбонизации экономики за счет новых решений в области энергетических систем.

Компания Shanghai Electric продемонстрировала свой опыт и техническое мастерство в области производства систем накопления энергии на основе ванадиевых проточных редокс-батарей мощностью 500 кВт/3000 кВт·ч.

Кроме того, компания лидирует в области фотоэлектрических технологий нового поколения N-типа за счет увеличения мощности и НИОКР для высокоэффективных солнечных элементов и модулей с гетеропереходами в этом году. В первом полугодии 2023 года к энергосистеме подключились несколько зарубежных фотоэлектрических проектов. Компания Shanghai Electric также начала строительство крупнейшего в мире комплекса CSP-PV в Дубае.

Передовые промышленные решения

В первом полугодии 2023 года операционный доход сектора промышленного оборудования Shanghai Electric составил 19,609 млрд юаней, увеличившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Валовая прибыль составила 16,8%, а операционная прибыль достигла 779 млн юаней, увеличившись на 38,4%.

Shanghai Electric поставляет передовые производственные решения для авиации, а ее дочерняя компания Broetje недавно поставила сверхмощные роботы для корпорации Gulfstream Aerospace. Другая дочерняя компания, Thales Transport & Security, недавно запустила автономную сигнальную систему управления поездом, оснащенную 5G и технологией обнаружения препятствий.

Комплексные услуги способствуют интеллектуальному будущему

В первом полугодии операционный доход компании Shanghai Electric в сфере комплексных услуг составил 10,265 млрд юаней, а операционная прибыль — 581 млн юаней. Кроме того, компания развивает интеллектуальное производство за счет интеграции искусственного интеллекта, сетей 5G и промышленного интернета.