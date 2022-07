Shanghai Electric New Energy развивает экологически чистый и низкоуглеродный бизнес

Церемония открытия SHANGHAI Electric New Energy Development Co., Ltd. была проведена 15 июля, знаменуя собой ускоренное расширение и развитие экологически чистого низкоуглеродного бизнеса Shanghai Electric.

На церемонии Shanghai Electric Group объявила о начале реализации своей дорожной карты возобновляемых источников энергии, а также о соглашении с пятью партнерами о совместной разработке проектов в области возобновляемых источников энергии и установлении стратегических партнерских отношений с более чем десятью финансовыми учреждениями и отраслевыми партнерами в целях создания финансовой экосистемы для сектора возобновляемой энергетики.

Компания Shanghai Electric, являющаяся одним из ведущих мировых интегрированных производителей высокотехнологичного оборудования, создает новые комплексные энергосистемы и решения для индустриальных парков будущего с нулевыми углеродными выбросами, стремясь взять на себя ведущую роль в содействии китайскому правительству в достижении его целей по декарбонизации.

Политика китайского правительства по по достижению пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности, известная также как двойные цели по углероду, представляет собой системное изменение, которое, как ожидается, окажет разностороннее влияние как на экономику, так и на общество в целом при одновременном формировании общества с нулевыми углеродными выбросами.

В ответ на 14-й Пятилетний план Китая компания разработала дорожную карту, ориентированную на разработку ветроэнергетических, солнечных, водородных и накопительных энергетических проектов, наряду с промышленным интеллектом, высокотехнологичным медицинским оборудованием и другими новыми решениями.

Создание организационной структуры по возобновляемым источникам энергии является жизненно важным шагом в правильном направлении. Новая компания получила в общей сложности 3 млрд юаней, включая 2 млрд юаней от Shanghai Electric Group и 1 млрд юаней от Shanghai Electric Wind Power Group, и намеревается стать самым интегрированным и инновационным поставщиком услуг в области возобновляемой энергетики и обслуживания оборудования на протяжении всего жизненного цикла.

Расширяя бизнес в первую очередь на внутреннем рынке и планируя выход на международные рынки, компания Shanghai Electric New Energy займется созданием полноценной сервисной платформы для возобновляемой энергетики будущего за счет разработки ветроэнергетических, солнечных, накопительных, тепловых и водородных проектов, а также расширения бизнеса полного цикла с интеграцией источников, сетей, потребителей и систем накопления/хранения энергии. На основе этой платформы компания планирует создавать комплексные решения, ориентированные на оптимизацию системы и оборудования, а также интеллектуальные системы управления, обеспечивая мощную поддержку ориентированного на качество развития бизнеса Shanghai Electric Group в сфере возобновляемой энергетики.

В перспективе компания Shanghai Electric намерена сосредоточить свое внимание на развитии промышленного интеллекта и применении технологий, обеспечивая взаимодействие между энергетикой и промышленным интернетом. Кроме того, компания планирует содействовать устойчивому промышленному развитию по всему миру через использование технологий в сотрудничестве с государственными парками, коммерческими клиентами, венчурными компаниями, технологическими партнерами и финансовыми учреждениями с конечной целью создания лучшего мира для всех.

Секретарь районного комитета партии Фэнсяня, Ли Чжэн (Li Zheng), и секретарь и председатель партийного комитета Shanghai Electric Group Ленг Вэйцин (Leng Weiqing) выступили на церемонии открытия с речами и приветствовали начало нового бизнеса.

На мероприятии также присутствовали государственные должностные лица и руководители высшего звена, в том числе заместитель секретаря партийного комитета и мэра Фэнсяня Юань Цюань (Yuan Quan), заместитель секретаря и председатель партийного комитета Shanghai Electric Лю Пин (Liu Ping), генеральный директор Шанхайского филиала Банка Китая Чжан Шучуань (Zhang Shouchuan), секретарь партийного комитета Shanghai Guosheng Group и председатель правления Shanghai Guosheng Capital Management Шоу Вайгуанг (Shou Weiguang), секретарь и председатель партийного комитета Shanghai Electric Power Construction Цзян Линди (Jiang Lindi), а также исполнительный вице-президент и генеральный директор Шанхайского филиала China Merchants Bank Ши Шунхуа (Shi Shunhua).

Кроме того, в церемонии открытия приняли участие другие руководители Shanghai Electric Group и крупных финансовых учреждений, включая банки, брокерские фирмы и трастовые компании, а также несколько журналистов.