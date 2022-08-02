Shanghai Electric объявляет о своей неизменной приверженности развитию дружбы между Китаем и Пакистаном в Международный день дружбы 

Новости
2 августа 2022

Shanghai Electric объявила в этот Международный день дружбы, что продолжит свои неустанные усилия по развитию китайско-пакистанской дружбы и помощи местным сообществам в Пакистане. 

28 марта в удаленной деревне Варваи в районе Исламкот Тарпаркар провинции Синд (Пакистан) вспыхнул пожар. Из-за сухого климата в регионе пожар мгновенно распространился по всей деревне. Однако средства пожаротушения в этой отдаленной деревне были весьма ограниченными.

Угольная шахта Thar и электростанции Thar Shanghai Electric в Пакистане находятся недалеко от деревни. Узнав о пожаре, проектная группа запустила свой аварийный план действий при пожаре, создав временную пожарную команду, давая указания по спасательным мерам и организуя пожарные машины и пожарных, которые бросились на место пожара.

Они помогли 38 семьям и 86 домам справиться с этой бедой. Кроме того, в целях повышения квалификации местных жителей, а также содействия культурным обменам и углублению дружбы между двумя странами компания также предложила для местных сотрудников программы обучения и подготовки по технике безопасности, а также по китайскому языку и другим практическим вопросам.

Герои-пожарные герои Shanghai Electric протягивают руку помощи, демонстрируя китайско-пакистанскую дружбу

Группа быстро изучила пожарную ситуацию, в результате чего был подготовлен оптимальный план спасательных работ, предусматривающий получение воды из близлежащих сливных колодцев и ее быструю транспортировку в пострадавшую деревню с помощью поливальных цистерн емкостью 50 кубометров. После решения проблемы водоснабжения они попытались отрезать источники горючих материалов в месте хранения древесины и вокруг него, чтобы, в конечном итоге, дать возможность потушить пламя. Как только план был подтвержден, проектное подразделение угольной шахты Thar собрало сотрудников и направило 6 водовозок, 4 погрузчика и 52 спасателя для участия в тушении пожара.

Поскольку пожар был более сильным, чем ожидалось, Департамент немедленно направил запрос на подкрепление в Департамент проекта строительства электростанции Thar, который направил на место происшествия две пожарных машины и дополнительный контингент пожарных.

Чтобы уменьшить вероятность человеческих жертв, основное внимание было уделено прежде всего спасению жизней людей, а защита имущества была вторым приоритетом. После более чем шести часов напряженной работы 38 семей и 86 домов в деревне были спасены без жертв среди пожарных.

Противопожарная деятельность является лишь одним примером приверженности Shanghai Electric выполнению своих социальных обязанностей и помощи местным общинам. С момента запуска проекта строительства угольной шахты Thar и электростанции Thar компания Shanghai Electric организовала различные общественные мероприятия в интересах местного населения.

Компания предоставляет финансовые и материальные ресурсы, а также инженеров и технических специалистов на местном уровне в рамках общего плана по предоставлению пакистанским сотрудникам рекомендаций по применению передового опыта при осуществлении строительных проектов. Для преодоления языковых барьеров и ограничений на строительной площадке и вокруг нее они обучали местных жителей как на месте, так и лично с целью создания команды высококвалифицированных пакистанских специалистов. 

Компания реализовала ряд образовательных и учебных программ, включая обучение и подготовку по вопросам безопасности в области безопасной эксплуатации строительного оборудования для гражданского строительства, базовых электротехнических систем и правил эксплуатации и строительства. Эти усилия не только способствовали улучшению положения местных общин, но и заложили прочную основу для углубления дружбы между Китаем и Пакистаном.

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